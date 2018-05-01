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Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»

01 мая 2018 12:07
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Новости Беларуси. 1 мая в Беларуси и во всем мире отмечается Праздник труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества в столице начались с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой».

С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая

Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»-1

Ирина Костевич: «Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать»-3

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Труд – это великая ценность. Достойный труд – это право каждого человека.

Достойный труд – это что? Это уровень заработной платы, который действительно обеспечил соответствующее качество жизни человека, и, конечно же, безопасные условия труда. В этом направлении действительно делается очень много в стране. Мы видим положительную динамику по сокращению рабочих мест с вредными, опасными условиями труда. Эта динамика положительная из года в год.

Конечно же, это тот Трудовой кодекс, который совершенствуется в настоящее время. Проект закона об изменениях в Трудовой кодекс сейчас внесем в Палату представителей, и где-то в ближайшее время – в июне – будет рассматриваться в первом чтении. В нем тоже закреплен ряд моментов.

Практика сегодня показала, что требуются совершенствования – будут внесены изменения. Это и дистанционный труд, и отпуск для отцов (14 дней), и работа по совместительству во время отпуска, и ряд других направлений.

Жизнь показала, что Трудовой кодекс необходимо совершенствовать.

Отметим, что 1 мая – выходной для большинства белорусов. Отдохнуть люди приходят целыми семьями.

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# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Ирина Костевич

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