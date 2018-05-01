«Они в восторге от пирожного «картошка». Как гид проводит бесплатные экскурсии по Минску и учит туристов белорусскому

Ходи, смотри, слушай! Каждый день, вот уже почти два года, благодаря проекту «Free Walking Tour» гости столицы могут познакомиться с нашим городом в формате исторических экскурсий. На английском языке и совершенно бесплатно.

Уже более 1 500 гостей из разных стран воспользовались этой услугой. В основном, путешественники из Европы, Соединенных Штатов и стран Латинской Америки.

Алексей Анушкин, гид «Free Walking Tour»:

За два часа получается достаточно хорошо познакомиться с группой, учитывая то, что у нас формат максимально неформальный. Мы можем и потусить, и посмеяться, пообщаться, остановиться. В целом, границы между гидом и экскурсантом нет. Мы – как просто хорошие друзья, которые проводят для своих товарищей обзорный такой тур.

«Free Walking Tour» популярен по всему миру. Такие экскурсии проводят более, чем в 75 странах. Многие туристы, посещая тот или иной город, намеренно ищут информацию о движении «Free Walking Tour», чтобы к нему присоединиться. Таким образом, они не только узнают город, но и устанавливают контакт с местными жителями, которые тоже нередко посещают тур.

Алексей – один из 6 гидов проекта. После окончания университета он много путешествовал. География его интересов охватила 23 страны. Он успел поработать волонтёром в Европе и Китае. В каждой стране и в каждом городе Алексей посещал «Free Walking Tour». Вернулся и понял, что хочет продолжать общение на английском и знакомиться с людьми уже здесь, в родном городе.

Он присоединился к минской команде проекта, и в его послужном списке уже более 30 прогулок с гостями. Встречают группу в 11.00 возле Ратуши на площади Свободы. Затем туристам предлагают оценить убранство Свято-Духова кафедрального собора. Потом группу ведут на улицу Зыбицкую, где иногда им предлагают покормить минских уток.

Эта забава особенно нравится нашим гостям. Хотя на протяжении всей прогулки они не раз удивляются местному порядку вещей. Обычно, по дороге их угощают тем, что нельзя купить за рубежом – зефиром или квасом. Порой, бывают и курьёзные случаи.

Алексей Анушкин:

Как-то раз мы проходили и нас местный белорус угостил крамбамбулей. Просто ни с того, ни с сего. Мы шли и нас угостили национальным напитком. Также их очень впечатляет пирожное «картошка». Они от него просто в восторге. И от глазированных сырков. Это – просто космос. Все, кто пробует, потом берут себе охапку и везут своим друзьям. Я лично общался с американцем, который приехал пробовать драники. У него прямо цель была: «Хочу приехать и попробовать драники». Он остался доволен, ему очень понравилось со сметаной.

Далее Алексей ведет гостей в Троицкое предместье. Остров слёз – любимая площадка для фотосессий. Театр оперы и балета размашистым жестом встречает гостей на полпути, а улица Коммунистическая подхватывает тур тихо и скромно, ведя гостей к дому І съезда РСДРП.

Завершается прогулка у Вечного огня. Алексей Анушкин:

Очень нравится в Минске то, что у нас очень много природы, чисто. Очень отмечают доброжелательность и гостеприимность людей. В некотором смысле, говорят, что есть даже такой момент в плане английского языка – молодёжь знает, взрослые знают хуже, но, в целом, это стимулирует немножко выучить местный язык. И, в принципе, относятся к этому достаточно позитивно. Я, например, на своём туре учу иностранцев белорусскому языку. Таким базовым словам, как «прывітанне», «дзякуй». По окончании тура, всем гостям достаются памятные открытки, чтобы по возвращении домой, путешественники могли показать друзьям и родственникам, где они побывали.

Алексей Анушкин:

Всё больше иностранцев начинает гулять по улицам Минска, приезжать. Основная причина, в принципе – любопытство. Потому что раньше, когда у нас границы были закрыты, нужно было много времени, чтобы получить документы на визу. Сейчас, когда мы открыли границы, хотя бы, на 5 дней – это всё стало намного проще. И люди, увидев эту возможность, начали приезжать сюда.

Многим интересен советский период, архитектура, в целом, быт людей местных – как мы живём, как сейчас у нас происходят различные процессы. Многие приезжают, потому что друзья были, рассказывали. Кто-то приезжает, потому что слышал, знает, что у нас – самые красивые девушки в мире. Из впечатлений на первом месте уже давно и прочно – чистота нашего города.

Джимми Бост (Великобритания):

Он – очень большой и просторный. Здания – грандиозные. Улицы чисты. И нам повезло – очень солнечно. Очень интересно узнать больше об эпохе Советов. Её влиянии на религию людей. Увидеть, как всё изменилось за несколько десятилетий.