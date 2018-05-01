Михаил Орда: «Профсоюзы нацелены на то, чтобы защитить трудящихся»

Официальные торжества в столице начались с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой». В церемонии приняли участие представители различных коллективов, профсоюзов и министерств.

Отметим, в стране актуальным остается вопрос занятости. По данным ведомства, за три месяца 8 тысяч белорусов нашли работу. Задача на 2018 год – создать 70 тысяч рабочих мест на средних и крупных предприятиях. За ситуацией на рынке труда – а это вопросы заработной платы, техники безопасности и выполнения законодательных норм – следит Федерация профсоюзов Беларуси. Сегодня организация подводит итоги.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

За 12 месяцев силами Федерации профсоюзов нам удалось вернуть незаконно удержанных, невыплаченных 3 млн 200 тысяч рублей. Мы восстановили порядка 86 человек, которые были незаконно уволены. Мы принимали участие в сотне случаев расследования, когда мы становились на позицию объективности, чтобы защитить права членов профсоюзов.

Эта вся работа – это только ее видимая часть. Каждый день сегодня профсоюзы нацелены на то, чтобы защитить трудящихся.

1 мая в Парке Победы собрались сотни людей. Для отдыхающих подготовили большую развлекательную программу – с танцами, песнями и конкурсами.