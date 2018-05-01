Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал

Новости Беларуси. Могилев встретил 1 Мая ярким велокарнавалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В колонне – несколько сотен велосипедистов.

Праздник напоминал первомайскую демонстрацию, но в другом формате. Маршрут карнавала – по центральной городской улице. На финише дистанции велосипедисты отметили еще одно событие: в городе открылся сезон фонтанов.

Елена Махунова, участник велокарнавала:

Настроение шикарное. Почему поучаствовать решили? Обещала ребенку. У нас в городе такое мероприятие первый раз проходит, но в том году мы участвовали в открытии велосезона. Поэтому в этом году решили, что обязательно!