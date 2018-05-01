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Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)

01 мая 2018 17:25
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Праздник весны и труда был немыслим без торжественных шествий с красными, зелёными флагами и, конечно, речей руководства партии и правительства о славных трудовых подвигах. Лидеры поднимались на трибуны, и все рабочие, комсомольцы, пионеры – колонны радостных минчан, затаив дыхание, ожидали приветствий и поздравлений.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-1

Сегодня память о советском прошлом и выдающихся ораторах своего времени хранит эта трибуна на Октябрьской площади. Её возвели в 1957 году, когда проходила реконструкция Центральной площади по проекту архитектора Заславского.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-4

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-6

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-8

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Само слово появилось давно, использовалось и в Римской империи, и в английской истории, и во французской истории.

«Трибуна» – «возвышение».

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-11

То есть, это – возможность возвыситься для оратора.

И мы видим, что, как правило, трибуна имела центральную часть, которая была выше двух боковых крыльев, на которых тоже располагались гости и ораторы.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-14

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-16

Гранит, который используется в архитектуре, имеет разные фактуры. Есть грубый, необработанный камень, есть гранит шлифованный и полированный.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-19

С появлением трибуны на Центральной площади стали проводить первомайские, ноябрьские демонстрации, парады, военный парад войск Минского гарнизона.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-22

Трудящиеся, школьники, студенты с особой честью и радостью шли в первомайских колоннах от площади Победы до площади Ленина.

Это было целое действо, которое прославляло победу коммунизма и счастливую жизнь в СССР.

Об этом нам сегодня рассказывают фото в газетах и кадры кинохроники.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-25

В 20-ые годы, в связи с открытием монументов в Минске, возводили много деревянных трибун.

Так, на пересечении улиц Карла Маркса и Энгельса для открытия памятника Карлу Марксу была сделана временная деревянная трибуна.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-28

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-30

Неординарную – передвижную – трибуну в 1922 году запроектировал художник Эль Лисицкий.

Он назвал ее Ленинской и сделал в конструктивистском ключе: она была невероятно высокой и динамичной.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-33

Ещё одним знаковым местом для парадов и шествий, как довоенных, так и в честь Победы, был Дом правительства. 

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-36

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-38

Его автору, архитектору Иосифу Лангбарду удалось органично вписать в ансамбль площади памятник Ленину.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-41

Скульптор Матвей Манизер на языке пластики воспроизвел исторический факт – выступление Владимира Ильича в Москве в 1920 году во время проводов частей Красной армии на Западный фронт. 7 ноября 1933 года состоялось торжественное открытие бронзовой скульптуры.

Семиметровый минский монумент был самой высокой фигурой вождя в СССР.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-44

Однако в первые дни фашистской оккупации города он был распилен на части и вывезен в Германию для переплавки.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-47

После освобождения Минска памятник удалось быстро восстановить, благодаря сохранившейся модели в мастерской Матвея Манизера.

И к Первомаю 1945 года скульптуру установили на прежнем месте.

Галина Левина:
Если взлететь над Минском и посмотреть, как шло движение колонн демонстраций в то время, то мы видим, что во время, когда это место использовалось, как место для демонстраций, люди шли от той части города через вот этот памятник и уходили к вокзалу, то в конце 50-ых годов движение было, наоборот, в ту сторону – от этой площади к площади Победы.

Одна из самых ярких трибун в истории Минска была сооружена во время партизанского парада 16 июля 1944 года, который проходил на минском ипподроме.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-50

Сейчас на этом месте находятся парк и гостиница «Пекин».

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-53

В военном параде участвовали около 30 тысяч партизан.

Их ряды были довольно пёстрыми: кто-то был в сельской одежде, кто-то – в военной форме, кто-то нёс с собой советские автоматы, кто-то – немецкие, трофейные, а кто-то и вовсе был с самодельным оружием.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-56

А после того, как все партизанские колонны прошли, все трибуны  буквально взорвались от хохота – перед зрителями провели козла, увешанного немецкими орденами.

Где в Минске были трибуны? (Спойлер: на Октябрьской площади сохранилась)-59

Галина Левина:
Трибуна здесь была сделана на более высоком уровне, ограждение было сплошное, центральная часть была приподнята.

И на центральной части был нанесён орнамент.

И вот эти маленькие такие трибунные сюжеты из истории Минска – конечно, через них мы можем проследить, что происходило в городе, как это происходило. И как эти элементы, которым суждено было прожить небольшое количество времени – как они, всё-таки, вплетались в каждодневную жизнь минчан.

Время меняет правила, шлифует традиции. Сегодня высокие речи, во всех смыслах, стали ближе к народу, а роль трибун выполняют средства массовой информации.

# общество # Достопримечательности Минска # Галина Левина

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