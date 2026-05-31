Право должно работать на человека, а не наоборот! Быть прокурором – это призвание? Интервью с Андреем Мальцевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев. Из радиофизики в правоведение! Андрей Мальцев рассказал, как попал в прокуратуру Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Были радиофизиком, но что послужило сменить специальность и уйти в правоведение? То есть радиотехнику, извините, вы поменяли на помощника прокурора?

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Да. Сначала на юриста. Совершенно случайно получилось так, что я, когда уже приехал после распределения, после окончания учебы в Новополоцк, я приехал работать, меня определили в Новополоцкий политехнический техникум преподавателем специальных дисциплин – радиотехника, радиопередающие цепи, все, что касалось моего профиля. Очень было интересно, готовили специалистов для работы на заводе «Измеритель». Совершенно случайно наткнулся на объявление, что есть возможность получить на базе высшего образования второе высшее. Оказалось, что сочетание математической логики и юриспруденции – это такой коктейль, который предопределил успешность в этой сфере, потому что это было очень интересно, очень здорово. Все говорили, что у тебя какой-то нестандартный подход. У тебя, говорят, настолько все четко получается. Получился интересный гибрид. В прокуратуру я попал вообще интересно. В книжном магазине стоял, книжку выбирал, встретил сотрудника прокуратуры, он подошел ко мне и говорит: «Чего вы такими книжками интересуетесь, молодой человек? Наверное, интересно?» Я сказал, что учусь, хотелось бы попробовать себя. Говорит: «А не хотите в прокуратуре?» Я, еще не получив второе высшее, уже работал помощником прокурора Полоцкого района.

Александр Осенко:

Где интереснее: в радиофизике или в прокуратуре? Андрей Мальцев:

Мне в радиофизике нравилось в Ленинграде заниматься научной работой. Когда мы делали какие-то вещи, которые до тебя никто не делал. Профессорский преподавательский состав был такой, что это были ученые с мировым именем, они заложили эту уверенность в себе. У них задача была не столько сумму знаний дать, сколько научить рассуждать, мыслить, оценивать. Если говорить про то, что повезло с преподавателями, это я хорошо помню, 1993 год, первый компьютер IBM купили на кафедру, принесли. Я думал, что это будет икона, к нему даже подходить никому не дадут. Через две недели мне разрешили залезть в него с паяльником, припаять к нему свой девайс, написать программу для того, чтобы обеспечить возможность работы через этот компьютер с внешними устройствами. Наверное, я тоже потом своим студентам разрешал делать все. Александр Осенко:

Что вы преподавали?

Андрей Мальцев:

Радиотехнику, радиопередающие приборы, цепи и электротехнику. Есть ли вынесенные постановления, о которых сожалеет Андрей Мальцев? Александр Осенко:

Когда-нибудь за всю свою прокурорскую деятельность вы сожалели о вынесенном постановлении? Андрей Мальцев:

Нет, мне за мои документы и за свои решения стыдно не было никогда. Я поддерживал и обвинения по делам, где тогда еще высшая мера наказания, исключительная мера наказания принималась. Приговоры даже были приведены в исполнение. Было и такое. Три случая у меня таких было за 25 лет прокурорской практики. Это, скорее всего, как исключение. В основной своей массе это были обычные люди, которые совершили в силу каких-то причин те или иные противоправные действия. Мне было гораздо интереснее не оценку давать тому, что они совершили, а докопаться, почему они пошли по этой дороге, что мы сделали не так, что люди просто пошли на этот путь. Какие изменения в закон инициировал?

Александр Осенко:

Вы были инициатором изменения законов? Андрей Мальцев:

Да, постоянно. У меня, помню, было такое интересное дело в Полоцке, еще когда я работал по Полоцкой районной универсальной базе, это было хозяйственное дело. Кредитную линию, которую открывали в банках предприятиям, нельзя было использовать в качестве предоплаты. То есть кредитными ресурсами можно было оплачивать только факт, когда товар уже поставлен. В то время так не работало. Руководитель предприятия вынужден был рисковать, отправлять деньги, делать документы, что товар уже у нас, хотя товара нет. Все работало нормально до одного момента, пока она в Украине не нарвалась на жуликов, товар не пришел. Когда пошла вся эта раскрутка, с одной стороны, она преступник. Она понимала, что делала нехорошо. С другой стороны, обстоятельства такие, по-другому это просто не работало. Поэтому после того момента мы готовили документы, писали письма. Есть такая хорошая вещь по результатам любого уголовного дела, которое расследуется, даже есть такая форма, представление об устранении причин и условий, способствующих преступлению. Главное, к этой части относиться неформально. Александр Осенко:

То есть это некое домашнее здание, которое надо сделать на отлично.