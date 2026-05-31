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Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области

31 мая 2026 07:34
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Укрепление воздушного щита страны и наращивание возможностей противовоздушной обороны. В Беларуси последовательно модернизируют систему защиты рубежей в условиях стремительно меняющейся военно-политической обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области-2

В Гродненской области на боевое дежурство заступила современная радиолокационная станция с говорящим названием «Всевысотный обнаружитель». Новейшая РЛС способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 300 километров.

Ее принял на вооружение 1-й зенитный ракетный полк. Станция дополняет модернизированный ЗРК «С-300». Она способна обнаружить и измерить координаты до 100 летательных объектов одновременно. Особенность этого типа РЛС в расширенном спектре возможностей: видит цели, летящие на предельно малых высотах – это могут быть крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также объекты, которые находятся в стратосфере. Данные по целям станция передает системам ПВО. 

Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области-4

Артем Бедретдинов, начальник командного пункта 1-го зенитного ракетного полка:
Личный состав данной радиолокационной станции с энтузиазмом прошел обучение на данный образец вооружения, получил достаточные теоретические и практические знания по эксплуатации данного образца вооружения. И бойцы впервые заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Новая установка значительно повысит разведывательные возможности полка и укрепит обороноспособность западных рубежей страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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