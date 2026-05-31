Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области

Укрепление воздушного щита страны и наращивание возможностей противовоздушной обороны. В Беларуси последовательно модернизируют систему защиты рубежей в условиях стремительно меняющейся военно-политической обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области на боевое дежурство заступила современная радиолокационная станция с говорящим названием «Всевысотный обнаружитель». Новейшая РЛС способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 300 километров.

Ее принял на вооружение 1-й зенитный ракетный полк. Станция дополняет модернизированный ЗРК «С-300». Она способна обнаружить и измерить координаты до 100 летательных объектов одновременно. Особенность этого типа РЛС в расширенном спектре возможностей: видит цели, летящие на предельно малых высотах – это могут быть крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также объекты, которые находятся в стратосфере. Данные по целям станция передает системам ПВО.