ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Сейчас мы столкнулись с мощью искусственного интеллекта. Если честно, я еще для себя даже до конца не понял: это плюс или минус?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Искусственный интеллект – это инструмент либо все-таки та вещь, которая может похоронить человечество? Кто-то говорит, что это невозможно, кто-то говорит, что это возможно. Понятно, все читают фантастическую литературу, все читают фантастов, все смотрят на это, как машины управляют и губят человечество.



Андрей Мальцев:

Вспоминаю сейчас книгу «475 градусов по Фаренгейту». Фантастика про то, что книг не будет. Мы тогда читали эти книги и не могли понять, как книг не будет? Сейчас они формально есть, но опять же вопрос, кто их читает? Не надо запрещать книги. За счет этих процессов они сами уходят, к сожалению. Если мы эту культуру не разовьем, не привьем, то тот сценарий, про который вы говорите, может быть достаточно жестким.