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Новости по тегу #Андрей Мальцев

Право должно работать на человека, а не наоборот! Быть прокурором – это призвание? Интервью с Андреем Мальцевым
31 мая 2026 07:45

Право должно работать на человека, а не наоборот! Быть прокурором – это призвание? Интервью с Андреем Мальцевым

Какой закон можно считать справедливым? Андрей Мальцев назвал процент, который многих удивит
31 мая 2026 07:36

Какой закон можно считать справедливым? Андрей Мальцев назвал процент, который многих удивит

ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение
31 мая 2026 07:25

ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение

Как получить целевое направление на прокурора? Андрей Мальцев назвал критерии отбора
31 мая 2026 07:16

Как получить целевое направление на прокурора? Андрей Мальцев назвал критерии отбора

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»
25 мая 2026 19:07

Мешает ли человеческая доброта работать с законом? Андрей Мальцев в «Рецепте настоящего белоруса»

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились
25 января 2023 19:14

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились

В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает
27 июня 2022 14:44

В службу «Одно окно» можно обратиться по 183 административным процедурам. Рассказываем, как это работает