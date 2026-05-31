Новости по тегу #Андрей Мальцев

«Самое главное в этой жизни – прожить ее с любовью, чтобы всю жизнь человека поддерживала и все время сопутствовала любовь. Любовь к Родине, любовь к семье, любовь к работе, любовь к профессии, любовь к детям, любовь к своим коллегам».
«Я всегда студентов спрашиваю, что, по-вашему, справедливый закон? Когда он справедлив? Скольких людей он должен удовлетворять в обществе, чтобы он считался справедливым?»
«Вспоминаю сейчас книгу «475 градусов по Фаренгейту». Фантастика про то, что книг не будет. Мы тогда читали эти книги и не могли понять, как книг не будет?»
«Этот человек должен быть патриотом нашей страны, причем не какими-то внешними признаками, не внешним антуражем, а глубоко изнутри».
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