Прямой эфир

Какой закон можно считать справедливым? Андрей Мальцев назвал процент, который многих удивит

31 мая 2026 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев. 

Какой закон можно считать справедливым? Андрей Мальцев назвал процент, который многих удивит-2

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:
Вечная дилемма: законно и справедливо. В общей теории права есть такое понятие – справедливый закон. Я всегда студентов спрашиваю, что, по-вашему, справедливый закон? Когда он справедлив? Скольких людей он должен удовлетворять в обществе, чтобы он считался справедливым? Ответы – 75%, 80%, 90%. Если 30% воспринимают закон как правильный, то этот закон считается справедливым. 

ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение.

# Интервью # Александр Осенко # Андрей Мальцев

Другие новости рубрики

Все новости
Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области
31 мая 2026 07:34

Новейшая РЛС «Всевысотный обнаружитель» официально заступила на боевое дежурство в Гродненской области

ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение
31 мая 2026 07:25

ИИ погубит человечество? Что надо делать, чтобы этого не произошло – мнение

Как получить целевое направление на прокурора? Андрей Мальцев назвал критерии отбора
31 мая 2026 07:16

Как получить целевое направление на прокурора? Андрей Мальцев назвал критерии отбора