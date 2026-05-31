Какой закон можно считать справедливым? Андрей Мальцев назвал процент, который многих удивит

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев.

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Вечная дилемма: законно и справедливо. В общей теории права есть такое понятие – справедливый закон. Я всегда студентов спрашиваю, что, по-вашему, справедливый закон? Когда он справедлив? Скольких людей он должен удовлетворять в обществе, чтобы он считался справедливым? Ответы – 75%, 80%, 90%. Если 30% воспринимают закон как правильный, то этот закон считается справедливым.