Средняя цена газа в Европе весной 2026-го выросла на треть.

Средняя цена газа в Европе весной выросла на треть. Рекордно долгая зима опустошила подземные хранилища. Показатель остатка в резервуарах упал до минимума за последние пять лет – осталось меньше 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрытие Ормузского пролива и аварии на катарских заводах резко сократили возможности новых поставок. Обычно в этот период спрос и стоимость топлива идут вниз. Но вместо этого страны ЕС продолжали выкачивать ресурсы даже после окончания отопительного сезона. И это не первый скачок за сезон. В марте котировки взлетели сразу почти на 60 %. Впервые за три года превышена отметка в 600 долларов за тысячу кубометров. Теперь Брюсселю предстоит экстренно восполнить запасы за лето, иначе под угрозой дефицита окажется энергосистема всего региона.