Как получить целевое направление на прокурора? Андрей Мальцев назвал критерии отбора

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Я у многих руководителей спрашиваю, какие критерии для того, чтобы человек от предприятия получил целевое направление?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев.

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Основу этого отбора построили в 116-й школе, чтобы не распыляться. Первый год работы с той школой позволил нам более-менее сформировать определенный пул требований. Самое главное – этот человек должен быть патриотом нашей страны, причем не какими-то внешними признаками, не внешним антуражем, а глубоко изнутри. Не лозунгами, а конкретными делами, действиями, поведенческими моментами.

Базовый уровень знаний тоже должен быть серьезным. Когда разговаривают с детьми, вопрос на засыпку, который почему-то потом загоняет их в ступор: кто последний раз бумажную книгу читал, в руках держал? Почему важно читать книжки? Они дают возможность и навык разговора и письма, развивают общение. Ты можешь четко, внятно сформулировать свою мысль.

Когда я уже был прокурором, у меня были помощники, были замы. Говорю: ребята, документы пишем из рук вон плохо, читать невозможно. Любой документ, который от вас исходит, должен быть юридически выверен, он должен быть понятен человеку. Человек его прочитает, и ему все понятно, ему не надо идти переспрашивать. Говорю: все вечером садимся, неделя – срок, читаем «На Западном фронте без перемен». Через неделю садимся, обсуждаем. Вот так я их заставлял. Школьную программу наверстывали уже на работе. Это в Витебске такое было. До сих пор с этими ребятами дружим, вспоминаем.