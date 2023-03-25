Что изменят в Компартии Беларуси и зачем нужен очередной съезд? Подвели итоги пленума КПБ

Новости Беларуси. VIII объединенный пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии Коммунистической партии Беларуси сегодня, 25 марта, в Минске собрал порядка 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управленцы, парламентарии и ветераны труда рассмотрели вопросы внесения изменений и дополнений в устав в связи с обновленным законодательством страны. Сейчас в КПБ готовятся к перерегистрации и повышают требования к потенциальным партийцам. Новаций в деятельности партийного сообщества страны немало. На корреспондент Оксана Семашко обо всем по порядку.

Роман Роль считает, что весомую роль в партийном и государственном строительстве страны играет именно молодежь. В коммунистической ячейке ее более 15 %.

Роман Роль, заместитель председателя Лиги коммунистической молодежи:

Мы занимаемся реставрацией некоторых памятников, которые с советских времен еще остались, уборкой их территорий. Допустим, есть у нас подшефные кладбища советских воинов, и мы занимаемся их уборкой. Пленум товарищей начался сегодня с исполнения гимна. Работа по обновленному законодательству, перспективы, текущие проблемы. Чтобы не обсуждали, возвращаются к истокам.

Оксана Семашко, корреспондент:

Партийное сообщество страны уверено: закрыть рот на замок белорусам не удастся никому. Противостоять безумствам западных политиков нашей нации поможет память о нашем героическом прошлом и, конечно, укрепление связей с дружественными нам странами.

Многочисленная партия страны с более чем вековой историей – 6,5 тысячи белорусских коммунистов сегодня выступают с заявлением в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией. Прежде всего к гражданам своей страны. Иностранные государства давно мечтают прибрать белорусский мир к рукам. Выстоять всегда помогала сплоченность нашего народа. В сложное время объединяющая сила партий наиболее ценна.

Сергей Сыранков, второй секретарь ЦК КПБ:

Вопрос создания новой политической партии, я говорю о «Белой Руси», сейчас стимулирует достаточно такую серьезную активность во вступлении и в наши ряды. Люди понимают, что в нынешних условиях, наверное, неправильно быть безучастными к тем общественно-политическим и социальным процессам, которые проходят в стране. И понимая, что, заручившись поддержкой партий, естественно, будет у каждого члена партии реальная возможность не просто оставаться где-то в стороне от тех или иных происходящих процессов, но и быть с одной стороны активным участником этой работы и в то же время не занимать позицию «моя хата с краю».

Возможность влиять на развитие своей страны в соответствии с принципами народовластия, справедливости и равноправия – посыл не только обновленного законодательства. Он гораздо масштабней и находит отражение в Конституции и во Всебелорусском народном собрании.

Юрий Круглик, второй секретарь Минского горкома КПБ:

Сейчас мы рассматриваем изменения в устав нашей партии, и предлагается внести еще такое новшество, как кандидатский стаж. В течение года мы смотрим за этим товарищем, насколько он активен, насколько он действительно разделяет цели, идеалы коммунизма. Соответственно, потом уже принимается окончательное решение.

Конструктивность – ключевое требование к деятельности партий. В соответствии с обновленным законодательством такие политические платформы подлежат обязательной перерегистрации в течение полугода. Это позволит выделить тех, кто приходит с благими намерениями, и распрощаться с теми, кто только гонится за бонусами во время политических кампаний, а то и вовсе пропагандирует вражду в обществе и экстремизм.

Лукашенко: должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует принципам внутренней и внешней политики. КПБ стояла у истоков белорусской государственности. Ожидаемо, новые партии у нее будут перенимать опыт партийного и государственного строительства. Коммунистическим перспективам развития общества, здесь уверены, не помешает деятельность новой белорусской партии «Белая Русь». Наоборот, роль миролюбивых политических сил в защите национальных интересов, отстаивании суверенитета, территориальной целостности и независимости страны будет только усиливаться.

Николай Волович, политический аналитик:

Все эти санкции, все внешнее давление, которое осуществляется на Республику Беларусь, в первую очередь осудили именно партии левые, рабочие партии, в том числе и европейские, и коммунистические рабочие партии мира. В 2020 году мы много получили заявлений в поддержку Беларуси, нашего курса, который мы проводим. Это заявления и из Кубы, и Китая, и Испании, и Каталонии, и рабочей партии Венгрии. Все эти партии поддержали Беларусь, наш народ. Очередной съезд Коммунистической партии состоится уже в апреле. На нем примут устав и соберут пакет документов для перерегистрации.