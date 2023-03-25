«Лишний раз подумают». В чём плюсы ужесточения уголовной ответственности за госизмену?

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается наказание за преступления экстремистской и антигосударственной направленности. Сегодня, 25 марта, вступает в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Сергеев, политолог:
Это мера своевременная, потому что мы сейчас столкнулись с той ситуацией, когда наш, уже можно говорить, геополитический противник заявил о том, что он намерен уничтожить и Беларусь, и Россию, и Союзное государство. Я думаю, что принятие этого закона носит не только карательный, но и предупредительный характер, потому что люди, не стойкие в своих моральных качествах, лишний раз подумают.
К уголовной ответственности будут привлекать за пропаганду терроризма, дискредитацию силового и оборонного ведомств, распространение государственных секретов. А срок задержания подозреваемых в подобного рода преступлениях увеличен с трех до десяти суток. При этом лица, которые готовили нападения и диверсии, но отказались от своих намерений и оказали содействие в предотвращении преступлений, смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.
Подписывайтесь на нас в Telegram!