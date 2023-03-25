«Лишний раз подумают». В чём плюсы ужесточения уголовной ответственности за госизмену?

Николай Сергеев, политолог:

Это мера своевременная, потому что мы сейчас столкнулись с той ситуацией, когда наш, уже можно говорить, геополитический противник заявил о том, что он намерен уничтожить и Беларусь, и Россию, и Союзное государство. Я думаю, что принятие этого закона носит не только карательный, но и предупредительный характер, потому что люди, не стойкие в своих моральных качествах, лишний раз подумают.