Прямой эфир

Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта

25 марта 2023 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 марта в народе Венедиктов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенний гром сулил урожайное и плодородное лето. Таяние снега на солнце тоже означало урожайный год. Но если сугробы тают под дождем – летом будет засуха.  

Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта-1

28 марта в народе Александров день. Если по прилете чайки начинают плескаться в воде – погода ухудшится, пойдет дождь. Если не плескаются, то наступит тепло. Воробьи расчирикались – к теплой ясной погоде. Жаворонки прилетели – настоящая весна вступает в свои права.  

29 марта в народе делали прогнозы на весну и лето. Если очень тепло, то такой же будет погода в ближайшие несколько дней. Светит солнце – вся весна будет теплой. Стаи перелетных птиц кружат над домом – скоро потеплеет.  

Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта-4

Если 30 марта тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной. Если появились первые цветы мать-и-мачехи, то весна будет солнечной и теплой.  

31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары, заметить их в этот день – к солнечной и ясной погоде. Также примета скорого тепла – прилетевшие лебеди. А первые цветы мать-и-мачехи говорят о теплой и солнечной весне и жарком лете.  

Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта-7

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как стать членом общества охотников и рыболовов уже в 8 лет? Рассказываем о новом указе Президента
25 марта 2023 14:47

Как стать членом общества охотников и рыболовов уже в 8 лет? Рассказываем о новом указе Президента

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года
25 марта 2023 14:38

Наследие рода Сапег. В Ружанах реставрируют часовню Святого Казимира 1792 года

«Идите до конца». Финалистка X-Factor Belarus рассказала, как поверить в себя и не затеряться в шоу-бизнесе
25 марта 2023 13:47

«Идите до конца». Финалистка X-Factor Belarus рассказала, как поверить в себя и не затеряться в шоу-бизнесе