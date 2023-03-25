Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 марта в народе Венедиктов день, рассказали в программе « Плюс-минус ». Весенний гром сулил урожайное и плодородное лето. Таяние снега на солнце тоже означало урожайный год. Но если сугробы тают под дождем – летом будет засуха.

28 марта в народе Александров день. Если по прилете чайки начинают плескаться в воде – погода ухудшится, пойдет дождь. Если не плескаются, то наступит тепло. Воробьи расчирикались – к теплой ясной погоде. Жаворонки прилетели – настоящая весна вступает в свои права.

29 марта в народе делали прогнозы на весну и лето. Если очень тепло, то такой же будет погода в ближайшие несколько дней. Светит солнце – вся весна будет теплой. Стаи перелетных птиц кружат над домом – скоро потеплеет.