Что предвещает весенний гром и когда появляются первые комары? Народные приметы на конец марта
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 марта в народе Венедиктов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенний гром сулил урожайное и плодородное лето. Таяние снега на солнце тоже означало урожайный год. Но если сугробы тают под дождем – летом будет засуха.
28 марта в народе Александров день. Если по прилете чайки начинают плескаться в воде – погода ухудшится, пойдет дождь. Если не плескаются, то наступит тепло. Воробьи расчирикались – к теплой ясной погоде. Жаворонки прилетели – настоящая весна вступает в свои права.
29 марта в народе делали прогнозы на весну и лето. Если очень тепло, то такой же будет погода в ближайшие несколько дней. Светит солнце – вся весна будет теплой. Стаи перелетных птиц кружат над домом – скоро потеплеет.
Если 30 марта тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной. Если появились первые цветы мать-и-мачехи, то весна будет солнечной и теплой.
31 марта православная церковь почитает память святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары, заметить их в этот день – к солнечной и ясной погоде. Также примета скорого тепла – прилетевшие лебеди. А первые цветы мать-и-мачехи говорят о теплой и солнечной весне и жарком лете.
Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта читайте здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!