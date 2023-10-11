Правильное питание и отказ от вредных привычек. Как подготовиться к беременности и родам?
Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Дайте какие-то рекомендации женщинам, которые готовятся стать мамой, беременным. Как правильно питаться, может быть, проходить какие-то обследования обязательно?
Татьяна Корбан, заведующая катамнестическим кабинетом УЗ «3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
Да, это называется прегравидарная подготовка. Обязательно любая женщина про это должна знать. Больше это, конечно, вопрос акушеров-гинекологов, они ведут беременность и готовят женщину к наступлению беременности. Питание, как у любой женщины, должно быть правильным, сбалансированным. Естественно, стоит отметить, что нужно отказаться от вредных привычек. Курение – это фактор риска преждевременных родов.
Алеся Лакина:
Екатерина, ваши рекомендации.
Екатерина Дегтярева, детский анестезиолог-реаниматолог УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска:
Могу добавить про позитивный настрой – это всегда и всем помогает. Человек, который настроен положительно на беременность, – рождение здорового ребенка.
Алеся Лакина:
Если какие-то стрессовые ситуации, может, рекомендовать беременным посещать психолога?
Екатерина Дегтярева:
Обязательно.
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