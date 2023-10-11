«Три момента, которые должны насторожить». Что надо знать беременным, чтобы избежать преждевременных родов?

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Безусловно, от появления недоношенного ребенка, конечно же, не застрахован никто. Как можно уменьшить риски?
Татьяна Корбан, заведующая катамнестическим кабинетом УЗ «3-я городская детская клиническая больница» г. Минска:
Можно. Во-первых, есть спонтанные преждевременные роды, когда ничего не предвещало беды и произошли преждевременные роды у женщины. Наверное, какие-то предвестники, можно их так назвать, могут быть. Это тянущие боли внизу живота непостоянные, какие-то нехарактерные выделения из половых путей, ощущение инородного тела во влагалище. Это те, наверное, основные три момента, которые должны насторожить женщину беременную. В этот период она не должна откладывать поход к доктору для того, чтобы ее осмотрели, провели УЗИ. Уже здесь доктор решил: все в порядке или же мы как-то будем помогать. Возможно, госпитализация, чтобы пролонгировать беременность.
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