«Три момента, которые должны насторожить». Что надо знать беременным, чтобы избежать преждевременных родов?

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Безусловно, от появления недоношенного ребенка, конечно же, не застрахован никто. Как можно уменьшить риски?