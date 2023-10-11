«Ребёнок может родиться недоношенным». Почему важно планировать беременность?

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Каждая беременная женщина проходит обследование. Обследование всего организма, когда она узнает о беременности. Можно ли как-то заранее спрогнозировать то, что ребенок может родиться недоношенным?
Екатерина Дегтярева, детский анестезиолог-реаниматолог УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска:
Да, можно попытаться снизить факторы риска, если планировать беременность заранее. Не приходить к акушеру-гинекологу с фразой: «Здравствуйте, я буду мамой». Приходить к доктору с фразой: «Доктор, я хочу стать мамой. Мы хотим стать семьей, помогите нам». Тогда назначается женщине полное обследование. Потому что иногда женщина может не знать даже о каких-то хронических заболеваниях, которые не проявляют себя никак. Но они могут оказывать влияние на течение беременности и рождение преждевременное малыша.