«Ребёнок может родиться недоношенным». Почему важно планировать беременность?

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Каждая беременная женщина проходит обследование. Обследование всего организма, когда она узнает о беременности. Можно ли как-то заранее спрогнозировать то, что ребенок может родиться недоношенным?