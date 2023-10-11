Какой должна быть идеальная девушка? Белорусы рассказали о своем эталоне

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, СТВ:

Главные ценители женской красоты – это мужчины. Рассказывайте, что вы цените в женщине и считаете главной красотой?

Виталий Дробышевский, член РОО «Патриоты Беларуси»:

Я считаю, что для девушки самое главное – быть скромной. По поводу уверенности в себе – наверное, это больше относится к парням. Вам не нужно брать такие тяжелые ноши на свои плечи. Ум очень важен для девушки. Евгений Пустовой:

Мы говорим о высоких материях, но о формах – какие кому девушки нравятся?