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Какой должна быть идеальная девушка? Белорусы рассказали о своем эталоне

11 октября 2023 18:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Главные ценители женской красоты – это мужчины. Рассказывайте, что вы цените в женщине и считаете главной красотой?

Какой должна быть идеальная девушка? Белорусы рассказали о своем эталоне-1

Виталий Дробышевский, член РОО «Патриоты Беларуси»:
Я считаю, что для девушки самое главное – быть скромной. По поводу уверенности в себе – наверное, это больше относится к парням. Вам не нужно брать такие тяжелые ноши на свои плечи. Ум очень важен для девушки.

Евгений Пустовой:
Мы говорим о высоких материях, но о формах – какие кому девушки нравятся?

Какой должна быть идеальная девушка? Белорусы рассказали о своем эталоне-4

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мне нравятся стройные девушки, которые занимаются собой, следят за собой, потому что девушка – это в первую очередь продолжение рода. Как может быть девушка продолжением рода, если она за собой не следит. Получается, у нее будут такие же дети.

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# Красота # общество # Евгений Пустовой # Виталий Дробышевский # Владимир Гутник # Фотофакт

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