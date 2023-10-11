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«Мировой рекорд». Каков вес самого маленького новорождённого, которого удалось спасти?

11 октября 2023 15:28
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Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Мировой рекорд». Каков вес самого маленького новорождённого, которого удалось спасти?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне очень хочется сказать спасибо огромное нашим медикам, которые действительно спасают жизни. Кстати, наши врачи спасают людей с экстремально маленькой массой тела. Так, самый маленький пациент весил всего 480 граммов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
От себя я хочу добавить, что мировой рекорд остается за медиками, кстати, из Японии. Они смогли выходить малышку всего лишь в 268 граммов. Хотя врачи сами признаются, что размер – это совсем не решающий фактор для спасения маленькой жизни.

«Ребенок может родиться недоношенным». Как планирование беременности поможет снизить риск преждевременных родов – подробнее здесь.

# Беременность и роды # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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