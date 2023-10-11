«Мировой рекорд». Каков вес самого маленького новорождённого, которого удалось спасти?

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне очень хочется сказать спасибо огромное нашим медикам, которые действительно спасают жизни. Кстати, наши врачи спасают людей с экстремально маленькой массой тела. Так, самый маленький пациент весил всего 480 граммов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

От себя я хочу добавить, что мировой рекорд остается за медиками, кстати, из Японии. Они смогли выходить малышку всего лишь в 268 граммов. Хотя врачи сами признаются, что размер – это совсем не решающий фактор для спасения маленькой жизни.