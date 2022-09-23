Учащиеся смогут ходить в белорусские музеи бесплатно. Рассказываем, в какие именно

В республиканскую систему музеев входит 10 организаций. К самым популярным из них относятся Брестская крепость, музей Великой Отечественной войны, Национальный художественный и Национальный исторический музеи. Это одни из самых посещаемых культурных мест. Теперь раз в месяц сюда совершенно бесплатно могут прийти учащиеся общего среднего и профессионально-технического образования.

Александр Матюшонок, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики – начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:

Министерство образования уделяет большое внимание музейной педагогике, и буквально недавно, 15 сентября, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством культуры и Министерством образования в рамках музейной педагогики.

Появление музейной педагогики в области образования относят к эпохе Просвещения. Именно тогда, во времена активного развития науки и философии, музей начинает занимать ключевое место в обучении представителей высшего общества. Музейная педагогика как научная дисциплина рассматривает музей не только с точки зрения места, где хранят произведения искусства, а как образовательную систему, способную повлиять на воспитание и развитие человека.

Александр Матюшонок:

Министерство образования организовывает совместно с главными управлениями по образованиям установленный порядок посещения. Данное соглашение предусматривает возраст детей с 1 по 11 класс – по предварительной записи учреждения образования и предварительной договоренности с музеями. Этот проект – уникальная возможность изучить все культовые места нашей родины. Увидеть прошлое, заглянуть в будущее и стать участником настоящего.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:

В Год исторической памяти Министерство культуры в сотрудничестве с музеями провело ряд проектов, и мы видим востребованность музейных учреждений в плане посещения экспозиций и выставок. Так, например, мобильный комплекс музея истории Великой Отечественной войны побывал во многих городах нашей страны. И вы знаете, очень приятно видеть, когда очереди выстраиваются. Положительная динамика и заинтересованность населения в приобщении к историко-культурному наследию не может не радовать. К слову, для родителей это хорошая возможность сэкономить, дети посетят большое количество интересных мест, да и досуг будет организован.