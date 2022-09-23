Учащиеся смогут ходить в белорусские музеи бесплатно. Рассказываем, в какие именно
В республиканскую систему музеев входит 10 организаций. К самым популярным из них относятся Брестская крепость, музей Великой Отечественной войны, Национальный художественный и Национальный исторический музеи. Это одни из самых посещаемых культурных мест. Теперь раз в месяц сюда совершенно бесплатно могут прийти учащиеся общего среднего и профессионально-технического образования.
Александр Матюшонок, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики – начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Министерство образования уделяет большое внимание музейной педагогике, и буквально недавно, 15 сентября, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством культуры и Министерством образования в рамках музейной педагогики.
Появление музейной педагогики в области образования относят к эпохе Просвещения. Именно тогда, во времена активного развития науки и философии, музей начинает занимать ключевое место в обучении представителей высшего общества. Музейная педагогика как научная дисциплина рассматривает музей не только с точки зрения места, где хранят произведения искусства, а как образовательную систему, способную повлиять на воспитание и развитие человека.
Александр Матюшонок:
Министерство образования организовывает совместно с главными управлениями по образованиям установленный порядок посещения. Данное соглашение предусматривает возраст детей с 1 по 11 класс – по предварительной записи учреждения образования и предварительной договоренности с музеями.
Этот проект – уникальная возможность изучить все культовые места нашей родины. Увидеть прошлое, заглянуть в будущее и стать участником настоящего.
Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:
В Год исторической памяти Министерство культуры в сотрудничестве с музеями провело ряд проектов, и мы видим востребованность музейных учреждений в плане посещения экспозиций и выставок. Так, например, мобильный комплекс музея истории Великой Отечественной войны побывал во многих городах нашей страны. И вы знаете, очень приятно видеть, когда очереди выстраиваются.
Положительная динамика и заинтересованность населения в приобщении к историко-культурному наследию не может не радовать. К слову, для родителей это хорошая возможность сэкономить, дети посетят большое количество интересных мест, да и досуг будет организован.
Ирина Карпович:
Я думаю, что это будет хорошим экспериментом, мы, конечно же, посмотрим, подведем итоги по окончанию первого полугодия и дальше примем решение, как данный проект реализовывать. На сегодня на основании подписанного соглашения создаются локальные нормативные акты, которые подразумевают урегулирование механизма посещения. Мы понимаем, что группы нужно расставить по времени, чтобы музеи могли регулировать также поток людей и обычных, потому что музей на этот день не закрываются для всех остальных посетителей и также будет осуществляться и их обслуживание.
Надеемся, что школьная аудитория нововведения оценит и станет активным участником культурной жизни общества.