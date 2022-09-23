«Муж остаётся дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга?
Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что важнее – карьера или семья?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Существуют такие стереотипы, что мужчина чаще всего карьерист, а женщина выбирает дом и семью. Так ли это?
Ирина Ханило, мастер по перманентному макияжу:
Чаще, наверное, так. Но бывают и другие счастливые в моем окружении пары, когда женщина способна больше зарабатывать, и муж остается дома с детьми. Они очень гармонично существуют.
Ольга Шерснева:
Это разве не влияет как-то на его мужскую самооценку?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нет, ему очень комфортно.
Ольга Шерснева:
Женщина, мне кажется, немножко принижает мужчину. Или это стереотипы?
Алеся Лакина:
Я вообще не понимаю, почему мы обсуждаем карьеру и семью как два разных вида. Мне кажется, карьера и семья – это что-то одно целое. То есть когда человек заводит семью, естественно, ему нужно обеспечивать как-то своих детей, покупать что-то в квартиру, саму квартиру, машину. Для этого нужно работать. Когда женщина сидит дома – я тоже не понимаю, потому что мужчина сегодня есть, завтра его может не стать, а ты останешься, можешь остаться с детьми. То есть тоже женщина должна чем-то заниматься.
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