«Муж остаётся дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга?

Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что важнее – карьера или семья? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Существуют такие стереотипы, что мужчина чаще всего карьерист, а женщина выбирает дом и семью. Так ли это?

Ирина Ханило, мастер по перманентному макияжу:

Чаще, наверное, так. Но бывают и другие счастливые в моем окружении пары, когда женщина способна больше зарабатывать, и муж остается дома с детьми. Они очень гармонично существуют. Ольга Шерснева:

Это разве не влияет как-то на его мужскую самооценку? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Нет, ему очень комфортно.