«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек

Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно принести в центр неиспользуемые книги и дать им вторую жизнь. К инициативе уже активно подключаются жители Крупского района – не только взрослые, но и школьники. Уже собрано более 100 экземпляров. Среди них научная, художественная и специализированная литература, детские книги.

Диана Сас, ученица Крупской районной гимназии: Я принесла энциклопедию. И там рассказывается про разных животных, насекомых и так далее.

Наталья Закревская, специалист отделения Крупского территориального центра социального обслуживания населения:

Захотели дать книгам вторую жизнь. Вот и название акции соответствует – «Остров книжных сокровищ». Дома у некоторых – сокровища этих книг. Акция стартовала недавно, и мы очень довольны и благодарны жителям нашего района, что они принимают активное участие в этой акции. Мы даже, если честно, не ожидали, что пойдут у нас разные категории: и многодетные, и пенсионеры.

Акция продлится до конца сентября. Книги можно принести по адресу Советская, 6. Затем все экземпляры будут переданы в фонды библиотек Крупского района.