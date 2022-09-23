«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек

Новости Беларуси. Крупский территориальный центр соцобслуживания населения запустил акцию по сбору книг для библиотек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупский территориальный центр соцобслуживания населения запустил акцию по сбору книг для библиотек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно принести в центр неиспользуемые книги и дать им вторую жизнь. К инициативе уже активно подключаются жители Крупского района – не только взрослые, но и школьники. Уже собрано более 100 экземпляров. Среди них научная, художественная и специализированная литература, детские книги.
Диана Сас, ученица Крупской районной гимназии:
Я принесла энциклопедию. И там рассказывается про разных животных, насекомых и так далее.
Галина Лапицкая:
Как волонтеры Крупского территориального центра передаем книги в дар библиотеке, чтобы читали дети, взрослые. Достоевского, Гете, Эрих Мария Ремарк, Тургенева.
Наталья Закревская, специалист отделения Крупского территориального центра социального обслуживания населения:
Захотели дать книгам вторую жизнь. Вот и название акции соответствует – «Остров книжных сокровищ». Дома у некоторых – сокровища этих книг. Акция стартовала недавно, и мы очень довольны и благодарны жителям нашего района, что они принимают активное участие в этой акции. Мы даже, если честно, не ожидали, что пойдут у нас разные категории: и многодетные, и пенсионеры.
Акция продлится до конца сентября. Книги можно принести по адресу Советская, 6. Затем все экземпляры будут переданы в фонды библиотек Крупского района.