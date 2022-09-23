Прямой эфир

«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек

23 сентября 2022 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупский территориальный центр соцобслуживания населения запустил акцию по сбору книг для библиотек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек-1

Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно принести в центр неиспользуемые книги и дать им вторую жизнь. К инициативе уже активно подключаются жители Крупского района не только взрослые, но и школьники. Уже собрано более 100 экземпляров. Среди них научная, художественная и специализированная литература, детские книги.

«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек-4

Диана Сас, ученица Крупской районной гимназии:
Я принесла энциклопедию. И там рассказывается про разных животных, насекомых и так далее.

«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек-7

Галина Лапицкая:
Как волонтеры Крупского территориального центра передаем книги в дар библиотеке, чтобы читали дети, взрослые. Достоевского, Гете, Эрих Мария Ремарк, Тургенева.

«Дать книгам вторую жизнь». В Крупках запустили акцию по сбору литературы для библиотек-10

Наталья Закревская, специалист отделения Крупского территориального центра социального обслуживания населения:
Захотели дать книгам вторую жизнь. Вот и название акции соответствует – «Остров книжных сокровищ». Дома у некоторых – сокровища этих книг. Акция стартовала недавно, и мы очень довольны и благодарны жителям нашего района, что они принимают активное участие в этой акции. Мы даже, если честно, не ожидали, что пойдут у нас разные категории: и многодетные, и пенсионеры.

Акция продлится до конца сентября. Книги можно принести по адресу Советская, 6. Затем все экземпляры будут переданы в фонды библиотек Крупского района.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Диана Сас # Галина Лапицкая # Наталья Закревская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?
23 сентября 2022 14:06

Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове
23 сентября 2022 14:05

«Увековечить подвиг наших коллег». Александр Худолеев об открытии памятника Герою Советского Союза в Борисове

Открытие кинотеатра, фейерверк и выставки. Как Столбцы отметят «Дажынкi-2022»?
23 сентября 2022 14:02

Открытие кинотеатра, фейерверк и выставки. Как Столбцы отметят «Дажынкi-2022»?