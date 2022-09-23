«Это будет всегда патриот». Как 70 лет в суворовском училище воспитывают офицеров?

Анастасия Реутская, корреспондент:

Дисциплина – мать победы. Это цитата великого полководца Александра Васильевича Суворова, которой следуют воспитанники Минского суворовского военного училища. За 70 лет в стенах здания, богатого на историю и традиции, сформированы основные задачи, которые позволяют успешно овладевать знаниями и военными навыками, демонстрировать свои успехи на самых престижных конкурсах и соревнованиях. Время буквально расписано по минутам.

Алексей Осипов, заместитель начальника училища по идеологической работе, подполковник:

Суворовцы становятся призерами этапов республиканских олимпиад по учебным предметам, а также мы участвуем в различного рода международных мероприятиях, конференциях. Сегодня в Минском суворовском военном училище созданы все необходимые условия для подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил. Очень высокого уровня педагогический состав, отличная учебно-материальная база. Закалять и тело, и дух. Воспитанники знают, что такое настоящий труд. Впрочем, именно благодаря упорству ребята достигают высоких результатов.

Юрий Русецкий, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Учеба в Минском суворовском военном училище может показаться сложной, однако она закаляет и очень важна для человека, который в будущем собирается стать офицером.

Программа обучения соответствуют программам обычных школ. Кроме общеобразовательных предметов изучают и предметы училищного компонента. Это блок военных дисциплин: строевая, тактическая и огневая подготовка, а также военный перевод, этика, риторика и танцы.

Алексей Будницкий, офицер-воспитатель 4-й роты суворовцев Минского суворовского военного училища:

Много занятий у нас проходит по военной допризывной подготовке, материальная база достаточно хорошая, чтобы обучить суворовцев теоретическим знаниям и практические знания показать уже на выездах в воинских частях.

Антон Дранец, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Есть сборная команда по многоборью, которая выступает на различных мероприятиях– «Кадетские игры», «Защитник Отечества». Там суворовцы показывают неплохие результаты и практически все время оказываются в тройке лидеров. За длительную историю существования училища путевку в жизнь получили более 13 тысяч юношей, которые проявили себя как на службе, так и военной деятельности. В числе выпускников известные военачальники и государственные деятели.