Правда ли, что кесарево влияет на характер человека? Мнение гинеколога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Владимир Дуда, гинеколог:

Моменты психологического аспекта исходят из семьи. Самый первый кризис начинается раньше – до трехлетнего возраста и до первого года.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В утробе, наверное?

Владимир Дуда:

Да, вы правильно сказали. Роды с одной стороны – это физиологический процесс. Во время родов происходит его первое знакомство с жизнью, трудностями, и как он переходит все моменты, этапы родового процесса, это накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь.

Наталья Надольская:

Мне кажется, ни один младенец еще не родился счастливым. Все плачут, все недовольны.

Владимир Дуда:

Это раскрываются легкие, начинается его дыхательная активность. Я хочу отклониться от темы. Есть физиологические роды, через естественные родовые пути, и сейчас женщины, не желающие рожать таким путем, находят какие-то варианты.