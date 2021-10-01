Правда ли, что кесарево влияет на характер человека? Мнение гинеколога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Владимир Дуда, гинеколог:
Моменты психологического аспекта исходят из семьи. Самый первый кризис начинается раньше – до трехлетнего возраста и до первого года.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В утробе, наверное?
Владимир Дуда:
Да, вы правильно сказали. Роды с одной стороны – это физиологический процесс. Во время родов происходит его первое знакомство с жизнью, трудностями, и как он переходит все моменты, этапы родового процесса, это накладывает отпечаток на его дальнейшую жизнь.
Наталья Надольская:
Мне кажется, ни один младенец еще не родился счастливым. Все плачут, все недовольны.
Владимир Дуда:
Это раскрываются легкие, начинается его дыхательная активность. Я хочу отклониться от темы. Есть физиологические роды, через естественные родовые пути, и сейчас женщины, не желающие рожать таким путем, находят какие-то варианты.
Наталья Надольская:
Кесарево сечение.
Владимир Дуда:
Оперативное родоразрешение. Здесь существует следующая проблема: дети, рожденные оперативным путем, не испытали вот этот кризис рождения. Они вошли в жизнь из одного состояния сразу в другое, как говорится, на руках перенесли. Они не кричали, не плакали, к примеру. И последующая их жизнь проходит в поиске этого недостающего стресса, который нужно испытать, – прыжки, падения, удачи и неудачи. И это накладывает отпечаток на поведение определенное. Психологи наши говорили: если дети рождались естественным путем, они более адаптированы к стрессовым ситуациям жизненным, а рожденные путем кесарева сечения по жизни ищут вот эти приключения, стрессы.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Никогда в жизни не связала бы это с родами.