«Старение начинается с мозга». Эти советы помогут вам долго оставаться молодыми
Золотое время. На начало 2021 года в Беларуси проживало около 150 тысяч человек в возрасте от 85 лет и старше. Мужчин из них было лишь чуть больше 28 тысяч. Также выявилась интересная статистика: почти у половины долгожителей прописка именно в сельской местности. Так в чем же секрет долгой жизни?
Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра:
Во всем мире считается, что старение начинается с мозга. То есть когда человек себе говорит психологически: я старый, вот с этого момента и начинается старение. Мы видим массу примеров, когда есть такие люди-долгожители и 90, и 100 лет: они активные, их глаза светятся. И никогда не скажешь на него слово «старый».
У каждого из нас есть три возраста: календарный, биологический и психологический. Календарный определяется количеством прожитых лет, биологический основан на функциональном состоянии внутренних органов. А свой психологический возраст человек определяет сам, ориентируясь на свои ощущения.
Людмила Жилевич:
Физиологические признаки старения уже отмечаются к 40 годам. Наш организм внутри начинает медленно стареть. Если мы не предпринимаем никаких мер профилактики, чтобы правильно физиологически стареть, то может начаться так называемое преждевременное старение.
Задача геронтологов вовремя заметить признаки старения и предотвратить этот процесс. Соблюдение простых норм и правил поможет вам продлить жизнь.
Людмила Жилевич:
В первую очередь это позитивный настрой. Эти люди настроены жить в этой жизни активно. И даже если возникает какая-то ситуация, они гибко приспосабливаются к окружающим каким-то посылам. И живут в этой жизни, наслаждаясь ею.
Мыслите позитивно. Почтенный возраст не повод для расставания с активным образом жизни.
Людмила Жилевич:
Физическая нагрузка – это регулятор старения. Если есть физическая нагрузка, тогда тело поддерживается в форме, а мышцы – это наша мышечные насосы, которые помогают сердцу, значит, сердце наше стучит равномерно и помогает нашим органам работать.
В зрелом возрасте у людей часто возникают проблемы с равновесием. Чтобы не передвигаться в старости при помощи палочки, необходимо выполнять специальные упражнения. Ну и, конечно же, придерживайтесь правильного питания.
Людмила Жилевич:
Мы должны питаться мелко, дробно, до пяти раз в день. Ну и примерно рацион должен состоять, если брать 100 %, то 50 % – это растительная пища. И затем 50% – белки. Здесь самое главное: где-то 25 % приходится на растительный белок и 25 % на белок животных – мясо птицы, красные сорта мяса нежелательны.
Хороший сон – залог бодрости духа и лучший активатор для работы мозга. Обязательно отслеживайте динамику изменений в организме.
Людмила Жилевич:
Если начинает человек оседать, у него уменьшается рост, значит, есть проблемы с позвоночником, это повод уже прийти к врачу. Если ваш вес не соответствует весу, который в вашем возрасте вы имеете право иметь, это в ближайшее время сахарный диабет, проблемы с сосудами, болезни системы кровообращения. Если падает сила ваша кистевая, то это признак развития синдрома слабости или синдрома старческой астении.
Из-за одиночества у многих появляются вредные привычки, возникают проблемы с психикой. Взаимодействие с другими людьми позволяет снять эмоциональную нагрузку, найти решение проблем.
Людмила Жилевич:
Очень важный фактор – социальная активность. Мы знаем огромное количество примеров, когда люди, которые одинокие, уходят в себя, у них начинаются проблемы. Что мы им советуем? Необходимо больше читать, звонить своим друзьям, общаться. Очень важно беречь смолоду свое здоровье и думать о том, какие мы будем активные в старости.
В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. Иногда нужно пересмотреть свой жизненный график и выкроить время для близких, которое они заслуживают.