«Старение начинается с мозга». Эти советы помогут вам долго оставаться молодыми

Золотое время. На начало 2021 года в Беларуси проживало около 150 тысяч человек в возрасте от 85 лет и старше. Мужчин из них было лишь чуть больше 28 тысяч. Также выявилась интересная статистика: почти у половины долгожителей прописка именно в сельской местности. Так в чем же секрет долгой жизни?

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Во всем мире считается, что старение начинается с мозга. То есть когда человек себе говорит психологически: я старый, вот с этого момента и начинается старение. Мы видим массу примеров, когда есть такие люди-долгожители и 90, и 100 лет: они активные, их глаза светятся. И никогда не скажешь на него слово «старый».

У каждого из нас есть три возраста: календарный, биологический и психологический. Календарный определяется количеством прожитых лет, биологический основан на функциональном состоянии внутренних органов. А свой психологический возраст человек определяет сам, ориентируясь на свои ощущения. Людмила Жилевич:

Физиологические признаки старения уже отмечаются к 40 годам. Наш организм внутри начинает медленно стареть. Если мы не предпринимаем никаких мер профилактики, чтобы правильно физиологически стареть, то может начаться так называемое преждевременное старение.

Задача геронтологов вовремя заметить признаки старения и предотвратить этот процесс. Соблюдение простых норм и правил поможет вам продлить жизнь. Людмила Жилевич:

В первую очередь это позитивный настрой. Эти люди настроены жить в этой жизни активно. И даже если возникает какая-то ситуация, они гибко приспосабливаются к окружающим каким-то посылам. И живут в этой жизни, наслаждаясь ею. Мыслите позитивно. Почтенный возраст не повод для расставания с активным образом жизни.

Людмила Жилевич:

Физическая нагрузка – это регулятор старения. Если есть физическая нагрузка, тогда тело поддерживается в форме, а мышцы – это наша мышечные насосы, которые помогают сердцу, значит, сердце наше стучит равномерно и помогает нашим органам работать.

В зрелом возрасте у людей часто возникают проблемы с равновесием. Чтобы не передвигаться в старости при помощи палочки, необходимо выполнять специальные упражнения. Ну и, конечно же, придерживайтесь правильного питания. Людмила Жилевич:

Мы должны питаться мелко, дробно, до пяти раз в день. Ну и примерно рацион должен состоять, если брать 100 %, то 50 % – это растительная пища. И затем 50% – белки. Здесь самое главное: где-то 25 % приходится на растительный белок и 25 % на белок животных – мясо птицы, красные сорта мяса нежелательны. Хороший сон – залог бодрости духа и лучший активатор для работы мозга. Обязательно отслеживайте динамику изменений в организме.

Людмила Жилевич:

Если начинает человек оседать, у него уменьшается рост, значит, есть проблемы с позвоночником, это повод уже прийти к врачу. Если ваш вес не соответствует весу, который в вашем возрасте вы имеете право иметь, это в ближайшее время сахарный диабет, проблемы с сосудами, болезни системы кровообращения. Если падает сила ваша кистевая, то это признак развития синдрома слабости или синдрома старческой астении.

Из-за одиночества у многих появляются вредные привычки, возникают проблемы с психикой. Взаимодействие с другими людьми позволяет снять эмоциональную нагрузку, найти решение проблем. Людмила Жилевич:

Очень важный фактор – социальная активность. Мы знаем огромное количество примеров, когда люди, которые одинокие, уходят в себя, у них начинаются проблемы. Что мы им советуем? Необходимо больше читать, звонить своим друзьям, общаться. Очень важно беречь смолоду свое здоровье и думать о том, какие мы будем активные в старости.