«Время – ресурс невосполнимый». В чём проявляются возрастные кризисы и чем опасен подростковый период?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

В чем основной психологический смысл любого кризиса и чем он принципиально отличается от обычного, привычного состояния?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Чтобы решить любую жизненную задачу, нам нужно три элемента – это личные силы, время и деньги (или ресурсы). Если у нас есть эти три компонента, нам хорошо. А если задача есть, а компоненты как-то не складываются, то нам приходится – мало денег – вкладывать много личные силы, нет времени. А, кстати, время – это ресурс невосполнимый, потому что чем дольше мы живем, тем он короче и короче и тем интенсивнее надо жить, чтобы жизнь была более содержательной. И вот этот каждый момент человек и определяет. Много людей просто попусту тратят свои ресурсы. И когда сталкиваются с пенсионным возрастом, и они вовремя не вступили в накопительную систему пенсии, которую сейчас предлагают в нашей стране, они думают: «А почему другие люди так хорошо живут и путешествуют? А мы вот такие. Что же случилось?» Очень трудно понять свое предназначение в этот самый момент.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все родители почему-то боятся подросткового кризиса. Чем он так опасен, неприятен? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие возрастные кризисы подстерегают ребенка? К чему его готовить на протяжении жизни?

Наталья Лисовская, психолог Городского клинического детского психиатрического диспансера:

Если говорить о кризисах в целом, первый кризис – это кризис одного года, плюс-минус. Я больше остановлюсь на том, что касается подросткового возраста. Всем известен кризис трех лет, когда ребенок начинает очень активно бороться за самостоятельность, кризис младшего школьного или дошкольного (6-7 лет) и кризис подросткового возраста – у него нет четкого периода времени – условно «от и до». Потому что все дети очень разные – кто-то вступает в этот кризис в районе 10-11 лет, кто-то чуть позже, то есть здесь возможны нюансы. Это период, который в принципе характеризуется очень большими изменениями физиологическими, подросток начинает очень внимательно всматриваться в то, что с ним происходит, и по-другому оценивать себя. Для подросткового возраста очень свойственна реакция эмансипации. Это то, что связано с заявлением о том, «что я из себя представляю, что могу сам по себе?» В то же время есть стремление группироваться, но уже не с семьей, близкими, родными людьми, а больше это связано с группой сверстников. В этот период все то, что касается мнения взрослых, особенно родителей, отходит на второй план. И тут как раз таки очень часто проблема связана с тем, что родители не успевают расти за своим ребенком. Ребенок уже требует отношения к себе как к взрослому, а в своей адрес видит совсем детское, начиная от того, что тебе нужно сделать, куда пойти, и как ты должен оценивать и воспринимать все то, что происходит. Конечно, в такой ситуации подросток начинает протестовать, начинаются очень серьезные проблемы.