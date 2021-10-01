«Дошёл до дна». Непростая судьба: как сложилась жизнь ребёнка, в семье которого был алкоголик?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Павел Носков, сотрудник реабилитационного центра:

Я сейчас смотрю на свою историю, на свою жизнь, видимо, я в самом начале «съехал», не решил первичные возрастные кризисы. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В каком возрасте? Павел Носков:

Я рос в полной, но дисфункциональной семье – один из членов семьи был алкоголиком. Мои первые воспоминания сложные – были связаны с наказанием, физическим и психологическим насилием, поэтому мне сложно было идти домой со школы, когда я получал неудовлетворительную оценку. Формировались изъяны, дефекты моего характера, я начал становиться нечестным. Это были 1990-е годы, денег в семье не было, я чувствовал ущербность, завидовал. Дома мне было некомфортно, поэтому мне все время хотелось уйти оттуда. Уйти туда, где я найду любовь что ли, привязанность, внимание. Где я мог получить это? Только у людей, точно таких же, как я, во дворе, со сверстниками, где ребята постарше казались авторитетами, а еще постарше вообще казались какими-то богами. Там я нашел какое-то пристанище, интерес и формировался уже в этом сообществе и достаточно много лет провел в нем. Алеся Лакина:

А вы сами не увлекались алкоголем? Павел Носков:

Как не увлекался? Конечно же, начал увлекаться тем, что предлагало мне это сообщество дворовое. Алкоголь, наркотики, криминал. Так провел достаточно много времени.

Алеся Лакина:

Но почему? У вас же в семье был плохой пример. Почему это не сработало наоборот? Вы видели плохой пример, вам не нравилось, как человек себя ведет. Почему вы не стали хорошим, понимая, что алкоголь – зло? Павел Носков:

Я думал, что со мной так не произойдет. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Говорит ли это о том, что в каждой семье асоциальной или где есть пьющие родители, у детей будет сложный подростковый период?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Не только подростковый – жизнь будет сложная, потому что мы все равно сравниваем себя с родителями. Есть два пути: либо «Я такой, как родители, потому что я их люблю, они для меня родители – папа с мамой», либо я себе говорю: «Я никогда не буду жить так, как они». Но чтобы жить не так, как они, мне сначала приходится вспоминать, как жили они, а потом начинать отстраиваться – получится, не получится. Но даже если родители непьющие и трудящиеся, все равно в нас есть нечто, что недоступно, если мы хотим выразить свои добрые чувства. Поэтому контакт нужно поддерживать до самого окончания. Когда родители умирают, дети говорят, что «мы и не договорили, и недопоняли, и могли бы лучше жить, но уже поздно». Поэтому пока мы живем, надо все время быть ближе друг к другу, несмотря на то, что мы бываем весьма противны, колючи и делаем не то. Наталья Надольская:

Павел, вернемся к вашей истории. Чем все закончилось в тот переходный период возраста? Что вам помогло и как вы из этого выбрались? Павел Носков:

Я нисколько не виню своих родителей, нисколько не виню отца, мать. На сегодняшний момент я понимаю, что они не могли мне этого дать, потому что у них этого не было. Их в свою очередь, возможно, тоже кто-то не научил, как создавать семью, как воспитывать ребенка. И я ничего про это не знал. Долгое время у меня была обида, я обвинял родителей, обстоятельства, государство можно обвинять. Что угодно можно обвинять. Но суть такова, что к 27 годам у меня было очень много судимостей, я несколько раз отбывал наказание. Наталья Надольская:

Вы воровали?

Павел Носков:

Да, я воровал и таким образом добывал себе деньги на существование. Наталья Надольская:

А у вас не было желания устроиться на работу? Павел Носков:

А зачем? Алеся Лакина:

То есть легкий способ добычи денег. Надежда Цыркун:

Это не легкий. Это способ, в котором я должен проявить и ум, и изобретательность, разработать план – это не легкий. Это я ставлю себя в особую позицию по отношению к другим, потому что я знаю – «вот тут можно из кармашка, а вот тут квартирка». Правильно? «Я их выследил, я охотник». Павел Носков:

Верно, да. Надежда Цыркун:

Я охотник, а это жертва. Я хищник, а они травоядные. Поэтому мы не можем сказать, что это человек асоциальный или убогий. Это умные люди, которые нашли себе такое криминальное применение.

Павел Носков:

Я занимался криминалом не один, у нас было определенное сообщество криминальное, и мы так и называли – «идем на работу». Наталья Надольская:

Вы думали, вас не накажут, не поймают? Неужели не страшно было сесть в тюрьму? Павел Носков:

Вы знаете, точно так же, как в истории с наркотиками – меня не поймают. Когда поймали, точно так же как я шел из школы домой, зная, что меня сейчас накажут за двойку или неуд. Я же не смотрел, что мне надо изменить в своем поведении или что мне надо сделать уроки, постараться, потрудиться. Я уже думал, как я сейчас буду обманывать родителя, чтобы избежать наказания. Иногда мне это удавалось, иногда нет. Но тогда я думал, что в следующий раз буду хитрее, поизворотливее. Точно так же я перенес эту модель в криминальную жизнь. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Вы работаете в реабилитационном центре, то есть вы помогаете людям после того, как вышли из исправительной колонии?