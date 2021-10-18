«Права на ошибку у вас нет». Что известно о новом министре юстиции?

Новости Беларуси. 18 октября Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Права на ошибку у чиновника нет – к работе ведомства сейчас самое пристальное внимание со всех сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Публично хочу сказать, Сергей Николаевич, что права на ошибку у вас нет в силу пристального внимания к тому вопросу, который вы будете вести в стране. В какой-то степени это шаг неординарный – это для тех, кто не погружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально. Что я имею в виду? В Министерстве юстиции людей, которые свою жизнь связали с юриспруденцией, и с детства, может быть, со школьной скамьи этим занимались, достаточно. Хорошие, крепкие юристы в Минюсте есть. Там в ближайшее время нужны будут очень сильные организаторы, управленцы, потому что придется решать очень много организационных вопросов. Вы знаете, нам надо будет и регистрацией заниматься и перерегистрацией. У нас пройдет ряд мероприятий, прежде всего организационного характера, по линии Минюста. Не стану скрывать: там нужны, во-первых, очень преданные люди, дисциплинированные, нацеленные на решение вопросов. Там нельзя сегодня считать до 20, 10 или даже до трех. Там надо принимать решения или реализовывать принятые решения.

У выходца из Донбасса четыре диплома, несколько высших образований, в том числе дипломы Военной академии Фрунзе в Москве и факультета Генштаба Военной академии Беларуси. На генеральском кителе пока еще с милицейскими петлицами орден «За службу Родине» и несколько медалей. С таким багажом знаний и опыта точно рановато на пенсию по выслуге лет.

Александр Лукашенко:

В вас я обнаружил, именно обнаружил, потому что я вас раньше не знал, в этом плане сильный потенциал. И потерять в таком возрасте, как вы, человека грамотного, способного, патриота, преданного стране, мы не можем. Это было мое личное мнение, и я предупредил всех начальников, в том числе министра внутренних дел (думаю, он с вами переговорил – я ему поручал это сделать), чтобы вас убедить, что надо взять на себя эту ношу и доказать людям, что вы настоящий управленец. Еще раз подчеркиваю: разговоров о том, что юрист, не юрист… У нас в правоохранительных органах нет не юристов. Работал, не работал он там по линии Минюста... Все это отпадает. Нужен мощный управленец и организатор. Я очень на вас надеюсь. Поэтому я вначале и сказал, что права на ошибку у вас нет. Это мое личное решение. Я «примерял» вас к разным должностям, но понял, что здесь вы, наверное, нам и стране принесете больше пользы, чем на каких-то других должностях.