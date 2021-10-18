МИД Никарагуа: страна выражает полную поддержку Беларуси в отношении агрессивных мер со стороны Запада
Беларусь и Никарагуа подписали межмидовский меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предполагает создание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Подписи под документами поставили главы внешнеполитических ведомств двух стран.
Новый виток сотрудничества и на площадках международных организаций в непростых условиях нарастающего внешнего давления на государства.
Денис Роналдо Монкада Колиндрес, министр иностранных дел Никарагуа:
Мы также договорились продолжить совместную работу по консолидации наших усилий в рамках международных организаций, а также совместно противодействовать агрессивным действиям западных стран, США в целях укрепления наших государств и защиты наших интересов. Никарагуа выражает свою полную поддержку и солидарность Беларуси в отношении тех односторонних агрессивных мер, которые сегодня применяются к вам со стороны Запада. Мы будем оказывать эту поддержку вашему правительству и вашему народу.
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Заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в ближайшее время. В рамках этого рабочего визита Министр иностранных дел Никарагуа посетит предприятия Беларуси по производству техники, а также научный центр по картофелеводству и познакомится с белорусскими университетами.