МИД Никарагуа: страна выражает полную поддержку Беларуси в отношении агрессивных мер со стороны Запада

Беларусь и Никарагуа подписали межмидовский меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предполагает создание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Подписи под документами поставили главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Денис Роналдо Монкада Колиндрес, министр иностранных дел Никарагуа:

Мы также договорились продолжить совместную работу по консолидации наших усилий в рамках международных организаций, а также совместно противодействовать агрессивным действиям западных стран, США в целях укрепления наших государств и защиты наших интересов. Никарагуа выражает свою полную поддержку и солидарность Беларуси в отношении тех односторонних агрессивных мер, которые сегодня применяются к вам со стороны Запада. Мы будем оказывать эту поддержку вашему правительству и вашему народу.