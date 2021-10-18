Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов»
Новости Беларуси. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент заявил сегодня, 18 октября, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначая на должности сотрудников, глава государства четко сформулировал задачу, которая сегодня наиболее остро стоит перед ведомством. В приоритете – выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.
Так же Александр Лукашенко озвучил информацию, которая разоблачает роль Польши и Литвы в миграционном вопросе и демонстрирует причастность этих государств к реальным действиям на границе. Так, например, эти страны демонстрируют, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах – в лагерях. На самом же деле – это только пересыльные пункты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве. Они демонстрируют везде, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах – в лагерях. А на самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более «теплые», как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории. Мы обладаем этими данными. Но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так. Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди. И численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков. Несмотря на хваленую европейскую свободу слова, к информации о реальной обстановке средства массовой информации с их стороны не допускаются. В этих условиях на вас как сотрудников Комитета госбезопасности возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.
Кроме того, сегодня же, 18 октября, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. До этого момента Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел. Глава государства отметил, что права на ошибку у чиновника нет – к работе ведомства сейчас самое пристальное внимание не только со стороны руководства государства, но и общественности. Ситуация в стране и по внешнему контуру по-прежнему остается напряженной.