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Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов»

18 октября 2021 10:49
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Новости Беларуси. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент заявил сегодня, 18 октября, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» -1

Назначая на должности сотрудников, глава государства четко сформулировал задачу, которая сегодня наиболее остро стоит перед ведомством. В приоритете – выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.  

Так же Александр Лукашенко озвучил информацию, которая разоблачает роль Польши и Литвы в миграционном вопросе и демонстрирует причастность этих государств к реальным действиям на границе. Так, например, эти страны демонстрируют, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах – в лагерях. На самом же деле – это только пересыльные пункты.

Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве. Они демонстрируют везде, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах – в лагерях. А на самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более «теплые», как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории. Мы обладаем этими данными. Но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так. Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди. И численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков. Несмотря на хваленую европейскую свободу слова, к информации о реальной обстановке средства массовой информации с их стороны не допускаются. В этих условиях на вас как сотрудников Комитета госбезопасности возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.  

Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» -7

Кроме того, сегодня же, 18 октября, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. До этого момента Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел. Глава государства отметил, что права на ошибку у чиновника нет – к работе ведомства сейчас самое пристальное внимание не только со стороны руководства государства, но и общественности. Ситуация в стране и по внешнему контуру по-прежнему остается напряженной.  

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Сергей Хоменко # Фотофакт

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