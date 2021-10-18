Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве. Они демонстрируют везде, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах – в лагерях. А на самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более «теплые», как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории. Мы обладаем этими данными. Но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так. Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди. И численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков. Несмотря на хваленую европейскую свободу слова, к информации о реальной обстановке средства массовой информации с их стороны не допускаются. В этих условиях на вас как сотрудников Комитета госбезопасности возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.