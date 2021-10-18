Гибель беременных от коронавируса: фейк или правда? Отвечает врач-гинеколог

Алена Сырова, СТВ: Пандемия никуда не ушла. И продолжают вбрасывать определенную информацию в интернете. Марина Александровна, подтвердите или опровергните информацию о гибели четырех беременных женщин от инфекции COVID-19. Вы врач-гинеколог, поэтому это по вашему профилю.

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ситуация с беременными женщинами во время этой волны крайне тяжелая. То есть если в первую волну беременные женщины не болели вообще. И несмотря на то, что система была выстроена, у нас были определены родильные дома по сей стране, в Минске был определен шестой родильный дом. Это, между прочим, один из самых крупных родильных домов нашей страны. Тем не менее он стоял практически пустой. И мы ведь этому радовались, даже надеялись, что там придется открыть такие потоки – родильный дом простаивает. Мы туда разделили потоки и стали принимать обыкновенные роды. Во время этой волны ситуация абсолютно иная.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Давайте вернемся к роженицам. Привозят чаще всего тех, кто не прививался?

Марина Шкроб:

Да. К сожалению.

Кирилл Казаков:

То есть если и попадают в больницы роженицы, то чаще всего непривитые?

Марина Шкроб:

И в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему кто-то верит тому фейку, который пишется.

Алена Сырова:

Про летальные случаи?

Марина Шкроб:

Здесь должна пройти официальная информация.