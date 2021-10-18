Гибель беременных от коронавируса: фейк или правда? Отвечает врач-гинеколог

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Алена Сырова, СТВ:
Пандемия никуда не ушла. И продолжают вбрасывать определенную информацию в интернете. Марина Александровна, подтвердите или опровергните информацию о гибели четырех беременных женщин от инфекции COVID-19. Вы врач-гинеколог, поэтому это по вашему профилю.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ситуация с беременными женщинами во время этой волны крайне тяжелая. То есть если в первую волну беременные женщины не болели вообще. И несмотря на то, что система была выстроена, у нас были определены родильные дома по сей стране, в Минске был определен шестой родильный дом. Это, между прочим, один из самых крупных родильных домов нашей страны. Тем не менее он стоял практически пустой. И мы ведь этому радовались, даже надеялись, что там придется открыть такие потоки – родильный дом простаивает. Мы туда разделили потоки и стали принимать обыкновенные роды. Во время этой волны ситуация абсолютно иная.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Давайте вернемся к роженицам. Привозят чаще всего тех, кто не прививался?
Марина Шкроб:
Да. К сожалению.
Кирилл Казаков:
То есть если и попадают в больницы роженицы, то чаще всего непривитые?
Марина Шкроб:
И в этой ситуации мне совершенно непонятно, почему кто-то верит тому фейку, который пишется.
Алена Сырова:
Про летальные случаи?
Марина Шкроб:
Здесь должна пройти официальная информация.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Наверное, вообще нет среди заболевших беременных ни одной привитой. Начнем с этого.
Марина Шкроб:
Именно так.
Дмитрий Шевцов:
Потому что мы ждали, прививаться или не прививаться. Хотя уже достаточно давно российские ученые, разработчики вакцин еще летом говорили о том, что беременным необходимо прививаться.
Марина Шкроб:
Они не просто об этом говорили, они в том числе внесли это в свою инструкцию. Мы же не можем на беременных проводить опыты.
«Как только устранят все нарушения, мы его сразу откроем». Главный санврач Столинского района о ситуации с закрытием рынка – читать здесь.