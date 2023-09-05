Как удалось создать точную копию креста Евфросинии Полоцкой, если оригинал исчез? Художник-ювелир рассказал в деталях
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в минском храме в честь святого Александра Невского встретились в мастером-ювелиром Олегом Ермоловичем, который воссоздал в металле и камне одну из главных святынь белорусского народа – крест Преподобной Евфросинии Полоцкой.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Ведь оригинал до нас не дошел. Чем вы руководствовались в работе?
Как создавали копию креста, учитывая, что оригинала нет?
Олег Ермолович, художник-ювелир:
Самое большое чудо, которое состоялось, – до нас дошли абсолютно чудные фотографии конца XIX века. Фотограф Императорской археологической академии Чистяков специально ездил в Полоцк в свое время, в 1896 году, и делал снимки. Снимки, удивительные по качеству. В 2005 году в моем распоряжении эти снимки оказались. Сначала неполные – два из них (рисовательная сторона), а чуть позже, года через три, тоже чудо состоялось. Уже оцифрованные снимки в количестве 13 – там и боковые стороны, с наклоном фотография. Все, которые позволяли составить достаточно четкое представление о полоцком кресте.
Сам по себе крест – это удивительное изделие. Равного и подобного ему нет, хотя язык цвета, символов, язык повествования, который использовался при создании креста Лазарем Богшей в XII веке, на тот момент был богословским языком повествования – язык символов, знаков. Он у нас перед глазами всегда, но, к сожалению, человек современный смотрит на все красивые орнаменты, узоры и не читает.
Олег Лепешенков:
Об иконе говорят: это богословие в красках. А что мы можем сказать, глядя на крест?
Что означает каждая часть креста? Мастер рассказал в деталях
Олег Ермолович:
Крест в том виде, в котором он есть, в богословском смысле – это образ Христа. Построение креста идет по слову Спасителя: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь». То есть всеми орнаментами, всем сюжетом рассказано, что есть путь, что есть истина и что есть жизнь во Христе. И сам по себе крест, его своеобразная форма (узенькая, тоненькая) – это движение от того момента, когда человек становится верующим, принимает крещение, – и ко Христу. То есть все это движение – это жизнь человеческая, черта – порог его жизни земной, переход в Царство Небесное и образ Царства Небесного. По большому счету, это два объединенных креста. Этот крест – образ церкви земной, этот крест – образ церкви небесной.
Олег Ермолович:
Структура – это семь накладок, которые его составляют. Первая, вторая и третья накладка – это жизнь человеческая. В богословском смысле это новоначальный, преуспевающий в вере и совершенный. Соответственно, изображения и орнаменты, которые мы называем орнаментами, – это рассказ о том, что собой представляет жизнь человека в этот период.
Вот первая накладка с первого орнамента, который вроде бы простенький. А он по слову Божьему: «Сердце чисто созижди во мне, Боже». Белый цвет.
Кругленький орнамент сверху – это как купол церкви. От него крещение свыше дается, слово Божье, которое дает веру и возрастание добродетели. А на беленьком фоне чистого сердца это сеяная Господом вера, надежда и любовь. Это слово Божье, падающее на чистое сердце, которое дает из этих семян, взрастает добродетели человеческие: вера, надежда, любовь.
Олег Ермолович:
Следующая накладочка – преуспевающий в вере. От зернышка горчичного формируются корни. Это корни веры. На синем фоне. Это то, что происходит в сердце человека, это незримое. В искусстве, в изображении есть такое свойство, когда мы на словах не можем передать незримое, несказанное, а изображением можно передать. То есть изображениями, орнаментами передается несказанное.
Изделие украшено драгоценными камнями. Это камни домостроения, те камни, о которых Спаситель в «Нагорной проповеди» говорит: дом строится не на песке, а на камне. Первый камень – нефрит. Свойства камня переносятся на духовные качества – это скромность, долготерпение. Зеленый цвет камня – это чаяния жизни вечной. Зеленый цвет – цвет жизни, жизни вечной. Это мутный камень, небольшой, потому что у новоначального все это видится как сквозь стекло гадательное.
Камень на следующей накладке – гранат. Это преуспевание в вере. Гранат – это камень цвета венозной крови, жертвенный камень. Иконки святых, которые изображены, – это говорящие о повествовании самой Евфросинии Полоцкой. То есть сам крест – это глубочайший богословский труд в виде изображения, картинок. Это труд Евфросинии Полоцкой. Это работа Лазаря Богши, но вообще весь проект, и об этом говорится в надписях – раба Божия Евфросиния, стяжавшая сей крест, примет жизнь вечную со всеми святыми. «Стяжавшая» – это не заказавшая. Слово «стяжавшая» на полоцком кресте применено, как у Серафима Саровского: дело жизни крестьянина – стяжание Духа Святого. У Евфросинии Полоцкой стяжание креста – это плод ее жизни. Тот проект, который воплотил в жизнь Лазарь Богша в XII веке, у нас перед глазами.
Олег Ермолович:
У нас ушло достаточно много времени на восстановление цветов, потому что каждый цвет здесь говорящий. Так вот, сладостный момент для любого мастера, когда вдруг приходит понимание и начинается чтение, составление определенных образов. Ты понимаешь, работая с материалом того времени. Есть масса перегородчатых эмалей, фресок, фрески полоцкого монастыря в том числе. И там этот язык цвета везде присутствует. Он очень лаконично и хорошо представлен в рублевской «Троице».
Синий цвет, зеленый, цвет лазури – это истинный цвет веры. И цвет облачения трех ангелов – абсолютно этим же языком, в этом же контексте. Как ангел, который обозначается Дух Святой, он буквально по молитве: Душе истины, Сокровище благих и жизни Подателю. Цвет жизни – зеленый. Цвет Духа Святого – зеленый. Это в двух словах.
Чем особенный крест, находящийся в храме Александра Невского?
Олег Лепешенков:
В храме Александра Невского находится копия.
Олег Ермолович:
Лицевая сторона полностью соответствует кресту Евфросинии Полоцкой. А вот тыльная сторона делалась с учетом того, что крест изготавливался к конкретной дате – 125-летие прихода. Поэтому можно посмотреть тыльную сторону.
По своему содержанию тыльная сторона креста – это образ именно церкви. Это рассказ, как слово Божье творит и чем оно является по существу. Изображения, которые представлены, сакральные. Это изображения незримого, невидимого. Действия человека – это всегда уже плод. Это плод когда-то чего-то услышанного, полученных знаний, которые легли на сердце, в сердце пустили корни, которые стали тем существом и воспринимаются как истина. Человек делает свои поступки. Это во всем буквально: в жизни, в профессии. Всегда есть то незримое, что происходит в сердце.
Олег Ермолович:
Изображения в виде зернышек. Зерно зримое, но когда оно попадает в землю или падает на чистое сердце, становится невидимым. И дальше рост, как оно начинает взрастание, наполняется кровью, жизнью, как пускает первые корни, как в сердце что-то вырастает. Только после этого какие-то действия.
С верой происходит то же самое. Если рассматривать крест как древо жизни, то его ствол – это жизнь святых. Святые этого покровителя, этого храма – святой благоверный князь Александр Невский, святой князь равноапостольный Владимир и святая покровительница всей Беларуси преподобная Евфросиния Полоцкая. Вот тыльная сторона креста.
Кроме этого, на кресте расположены сбоку (в отличие от того текста, который на оригинальном кресте Евфросинии Полоцкой) частицы мощей Филарета Милостивого, Георгия Победоносца, Иоанна Кормянского, Никиты Новгородского, Иоанна Рижского. Внизу частица горы Голгофы. Это крест для храма Александра Невского на военном кладбище в Минске. Посмотреть крест может любой желающий. Приехать, поклониться, приложиться.