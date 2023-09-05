Как удалось создать точную копию креста Евфросинии Полоцкой, если оригинал исчез? Художник-ювелир рассказал в деталях

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в минском храме в честь святого Александра Невского встретились в мастером-ювелиром Олегом Ермоловичем, который воссоздал в металле и камне одну из главных святынь белорусского народа – крест Преподобной Евфросинии Полоцкой. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Ведь оригинал до нас не дошел. Чем вы руководствовались в работе? Как создавали копию креста, учитывая, что оригинала нет?

Олег Ермолович, художник-ювелир:

Самое большое чудо, которое состоялось, – до нас дошли абсолютно чудные фотографии конца XIX века. Фотограф Императорской археологической академии Чистяков специально ездил в Полоцк в свое время, в 1896 году, и делал снимки. Снимки, удивительные по качеству. В 2005 году в моем распоряжении эти снимки оказались. Сначала неполные – два из них (рисовательная сторона), а чуть позже, года через три, тоже чудо состоялось. Уже оцифрованные снимки в количестве 13 – там и боковые стороны, с наклоном фотография. Все, которые позволяли составить достаточно четкое представление о полоцком кресте.

Сам по себе крест – это удивительное изделие. Равного и подобного ему нет, хотя язык цвета, символов, язык повествования, который использовался при создании креста Лазарем Богшей в XII веке, на тот момент был богословским языком повествования – язык символов, знаков. Он у нас перед глазами всегда, но, к сожалению, человек современный смотрит на все красивые орнаменты, узоры и не читает. Олег Лепешенков:

Об иконе говорят: это богословие в красках. А что мы можем сказать, глядя на крест? Что означает каждая часть креста? Мастер рассказал в деталях

Олег Ермолович:

Крест в том виде, в котором он есть, в богословском смысле – это образ Христа. Построение креста идет по слову Спасителя: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь». То есть всеми орнаментами, всем сюжетом рассказано, что есть путь, что есть истина и что есть жизнь во Христе. И сам по себе крест, его своеобразная форма (узенькая, тоненькая) – это движение от того момента, когда человек становится верующим, принимает крещение, – и ко Христу. То есть все это движение – это жизнь человеческая, черта – порог его жизни земной, переход в Царство Небесное и образ Царства Небесного. По большому счету, это два объединенных креста. Этот крест – образ церкви земной, этот крест – образ церкви небесной.

Олег Ермолович:

Структура – это семь накладок, которые его составляют. Первая, вторая и третья накладка – это жизнь человеческая. В богословском смысле это новоначальный, преуспевающий в вере и совершенный. Соответственно, изображения и орнаменты, которые мы называем орнаментами, – это рассказ о том, что собой представляет жизнь человека в этот период. Вот первая накладка с первого орнамента, который вроде бы простенький. А он по слову Божьему: «Сердце чисто созижди во мне, Боже». Белый цвет. Кругленький орнамент сверху – это как купол церкви. От него крещение свыше дается, слово Божье, которое дает веру и возрастание добродетели. А на беленьком фоне чистого сердца это сеяная Господом вера, надежда и любовь. Это слово Божье, падающее на чистое сердце, которое дает из этих семян, взрастает добродетели человеческие: вера, надежда, любовь.

Олег Ермолович:

Следующая накладочка – преуспевающий в вере. От зернышка горчичного формируются корни. Это корни веры. На синем фоне. Это то, что происходит в сердце человека, это незримое. В искусстве, в изображении есть такое свойство, когда мы на словах не можем передать незримое, несказанное, а изображением можно передать. То есть изображениями, орнаментами передается несказанное. Изделие украшено драгоценными камнями. Это камни домостроения, те камни, о которых Спаситель в «Нагорной проповеди» говорит: дом строится не на песке, а на камне. Первый камень – нефрит. Свойства камня переносятся на духовные качества – это скромность, долготерпение. Зеленый цвет камня – это чаяния жизни вечной. Зеленый цвет – цвет жизни, жизни вечной. Это мутный камень, небольшой, потому что у новоначального все это видится как сквозь стекло гадательное. Камень на следующей накладке – гранат. Это преуспевание в вере. Гранат – это камень цвета венозной крови, жертвенный камень. Иконки святых, которые изображены, – это говорящие о повествовании самой Евфросинии Полоцкой. То есть сам крест – это глубочайший богословский труд в виде изображения, картинок. Это труд Евфросинии Полоцкой. Это работа Лазаря Богши, но вообще весь проект, и об этом говорится в надписях – раба Божия Евфросиния, стяжавшая сей крест, примет жизнь вечную со всеми святыми. «Стяжавшая» – это не заказавшая. Слово «стяжавшая» на полоцком кресте применено, как у Серафима Саровского: дело жизни крестьянина – стяжание Духа Святого. У Евфросинии Полоцкой стяжание креста – это плод ее жизни. Тот проект, который воплотил в жизнь Лазарь Богша в XII веке, у нас перед глазами.

Олег Ермолович:

У нас ушло достаточно много времени на восстановление цветов, потому что каждый цвет здесь говорящий. Так вот, сладостный момент для любого мастера, когда вдруг приходит понимание и начинается чтение, составление определенных образов. Ты понимаешь, работая с материалом того времени. Есть масса перегородчатых эмалей, фресок, фрески полоцкого монастыря в том числе. И там этот язык цвета везде присутствует. Он очень лаконично и хорошо представлен в рублевской «Троице». Синий цвет, зеленый, цвет лазури – это истинный цвет веры. И цвет облачения трех ангелов – абсолютно этим же языком, в этом же контексте. Как ангел, который обозначается Дух Святой, он буквально по молитве: Душе истины, Сокровище благих и жизни Подателю. Цвет жизни – зеленый. Цвет Духа Святого – зеленый. Это в двух словах. Чем особенный крест, находящийся в храме Александра Невского?

Олег Лепешенков:

В храме Александра Невского находится копия. Олег Ермолович:

Лицевая сторона полностью соответствует кресту Евфросинии Полоцкой. А вот тыльная сторона делалась с учетом того, что крест изготавливался к конкретной дате – 125-летие прихода. Поэтому можно посмотреть тыльную сторону. По своему содержанию тыльная сторона креста – это образ именно церкви. Это рассказ, как слово Божье творит и чем оно является по существу. Изображения, которые представлены, сакральные. Это изображения незримого, невидимого. Действия человека – это всегда уже плод. Это плод когда-то чего-то услышанного, полученных знаний, которые легли на сердце, в сердце пустили корни, которые стали тем существом и воспринимаются как истина. Человек делает свои поступки. Это во всем буквально: в жизни, в профессии. Всегда есть то незримое, что происходит в сердце.