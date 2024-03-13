«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС

Первыми приходят на помощь попавшим в беду людям, смело отвечают на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняют свой долг. И все это про белорусских спасателей. Почему они избрали для себя такой непростой путь и как проходят их будни? Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС. Александр Меженный, ведущий:

Проект «Позывной «Спасатель». Как родилась идея и о чем он?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Это идея и спасателей Минщины. Она родилась в преддверии профессионального праздника, к 19 января, и растянулась на длительный период. Потому что людей, о которых хочется рассказывать, в МЧС много. Это те спасатели, которые каждый день заступают на боевое дежурство. Это и диспетчеры, и начальники дежурных смен, мастера-спасатели, психологи – все, кто реагирует на чрезвычайные ситуации, с кем прежде всего сталкиваются наши граждане, которым помогают спасатели. Презентация проекта проходит в нашей официальной группе в Одноклассниках «МЧС Беларуси». И вы будете сразу видеть серии, которые сняты и презентуются. Также на нашем YouTube-канале «МЧС Беларуси» и на официальном сайте.