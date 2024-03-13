«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС
Первыми приходят на помощь попавшим в беду людям, смело отвечают на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняют свой долг. И все это про белорусских спасателей. Почему они избрали для себя такой непростой путь и как проходят их будни? Поговорили об этом с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС.
Александр Меженный, ведущий:
Проект «Позывной «Спасатель». Как родилась идея и о чем он?
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Это идея и спасателей Минщины. Она родилась в преддверии профессионального праздника, к 19 января, и растянулась на длительный период. Потому что людей, о которых хочется рассказывать, в МЧС много. Это те спасатели, которые каждый день заступают на боевое дежурство. Это и диспетчеры, и начальники дежурных смен, мастера-спасатели, психологи – все, кто реагирует на чрезвычайные ситуации, с кем прежде всего сталкиваются наши граждане, которым помогают спасатели.
Презентация проекта проходит в нашей официальной группе в Одноклассниках «МЧС Беларуси». И вы будете сразу видеть серии, которые сняты и презентуются. Также на нашем YouTube-канале «МЧС Беларуси» и на официальном сайте.
Александра Каштанова, ведущая:
В ночь с 10 на 11 марта все белорусы наблюдали за поисково-спасательной операцией, когда пропали два ребенка. С утра – счастливые новости. Кто принимал участие и какие подробности?
Анастасия Швайбович:
С момента поступления сообщения поиски не прекращались до тех пор, пока не были найдены детки. Участвовали в том числе и работники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР», волонтеры, спасатели, сотрудники милиции. Были задействованы и соседние гарнизоны, объявлен сбор личного состава Пуховичского районного отдела. Более 600 человек было задействовано.
Состояние деток стабильное, они находятся в учреждении здравоохранения. Подробности в видеоматериале.