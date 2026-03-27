Чайное дерево, апельсин, лимон – как эфирные масла влияют на человека, рассказала аромапрактик

Природа наделила эфирные масла удивительными свойствами. При грамотном подходе они могут стать настоящими помощниками. Есть несколько масел, которые эксперты называют базовыми. Те, что стоит иметь в каждом доме – чайное дерево, апельсин, лимон. Они доступны, универсальны и их польза подтверждена веками использования, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Посканная, аромапрактик:

Одно из базовых масел для поддержания своего здоровья – это чайное дерево. Оно антибактериальное, может заживлять какие-то ранки, помогать при насморке, боли в горле. Масло апельсина – наверное, самое популярное. Потому что оно классно поднимает настроение. Действительно покапаешь немножко масла апельсина – сразу больше бодрости, настроения. Хочется чего-то делать. Оно помогает ожить. Масло лимона считается тоже базовым маслом. Оно помогает сконцентрироваться, сосредоточиться на том, что ты делаешь.