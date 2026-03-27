БЕЛАЗ начал испытания беспилотных самосвалов

Индустрия 5.0 – евразийский тренд на пару ближайших десятилетий. И вот в этой истории там тоже пригодятся принципы коллективности, а еще сложения, умножения и переплетения интересов всех государств «пятерки». Иными словами, привычная формула интеграции. Но формула эта с принципиально новыми экономическими слагаемыми, которые приведут нас к мировой победе пятой промышленной революции.

Что это такое, разбираемся в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индустрия 5.0. Главный ее лакмус – это коллаборация человека и робота. Звучит, конечно, фантастично, но это уже работает, и до 2030-го мировой рынок таких помощников будет возрастать на 35 % ежегодно.

Еще один признак принципиально нового уклада экономики – цифровая трансформация. И это не только оцифровка массивов информации для удобства работы, но и выход на рынок так называемых цифровых двойников, которые могут моделировать производственные процессы и даже прогнозировать результат от принятия тех или иных политических решений. Все это пока, конечно, высший пилотаж и мировые перспективы до 2045-го.

Но Беларусь начинает этот путь вовсе не с чистого листа. Давайте заглянем в программу соцэкономразвития нашей страны до 2030-го. А там среди трендов повышение доли высокотехнологичных производств, наукоемкости промышленности и цифровая трансформация. Что это, если не конкретные шаги Беларуси на пути к Индустрии 5.0?!

Что уже сделано? Например, беспилотные самосвалы БЕЛАЗ с интеллектуальной системой управления. Кстати, именно сегодня начались испытания этих умных машин. Технология связи 5G здесь используется для коммуникации, а искусственный интеллект – для планирования работы в карьере.

Добавим сюда место, где идеи превращаются в реальные технологии. И вот в этом смысле много лет назад, создавая в Беларуси Парк высоких технологий, мы уж точно заглянули в то самое будущее. Сегодня на этой площадке работают более тысячи компаний-резидентов. А решения, например, в области искусственного интеллекта превращаются в удобные инструменты в самых разных сферах: от экономики до медицины.