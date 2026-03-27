От простой уборки до масштабных работ – мемориалы Беларуси приводят в порядок после зимы

В Беларуси после зимы приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К традиционным весенним работам присоединяются и в городах, и в сельской местности – везде, где чтят и помнят подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы все обелиски и памятники должны выглядеть достойно. Где-то достаточно простой уборки, а например, в Гомеле работы решили провести масштабные – обновить территорию у Кургана Славы. Весеннее преображение под мирным небом – материал Галины Буро.

Земля из сотни мест, где проходили бои во время Великой Отечественной войны, собрана на Кургане Славы в Гомеле. Это символ мужества и место поклонения для тысяч людей. Чтобы дорога к мемориалу была комфортной и красивой, здесь обновляют плитку и бордюры. Благоустроят и прилегающий парк «Фестивальный» – после зимы обновят кроны и займутся ландшафтным дизайном.

Денис Токаренко, начальник отдела ЖКХ Гомельского горисполкома:

Работы в данном направлении продолжаются, и уже завтра гомельчане примут активное участие в проведении областного субботника. Основными работами будут покраска малых архитектурных форм, остановочных пунктов, пешеходного ограждения, ремонт асфальтного и плиточного покрытия, а также фасадов зданий. Не только реставрация мест боевой славы, но и наведение порядка после зимы по всей стране проходит на мемориалах и воинских захоронениях. В Гродно трудовые бригады 37-й школы и 4-й гимназии объединили усилия в уборке мемориального комплекса Шталаг 324.

Екатерина Денисевич, учитель трудового обучения Средней школы №37 Гродно:

Наша школа закреплена за памятником Шталаг. И к приближению праздников 9 Мая такие места должны быть представлены достойно. Очистить территорию от сухой растительности и упавших веток, окопать кустарники, подмести дорожки – таков фронт работ на сегодня. Чтобы место захоронения соответствовало светлой памяти погибших здесь людей в период Великой Отечественной войны. В первый год оккупации фашисты превратили лагерь советских военнопленных в фабрику смерти