30 лет ВНС: эксперты обсудили значение народного вече в судьбе страны

В Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства, и ВНС играет одну из ключевых ролей как высший представительный орган народовластия. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое заседание ВНС пришлось на переломный момент – 1996 год. Народное вече было призвано разработать план выхода из экономического кризиса. Это был ответ на вызов времени. Тогда белорусский народ понял: будущее нельзя делегировать, его нужно создавать сообща. И время показало, что мы идем правильным путем.

За три десятка лет ВНС совершенствовалось от форума пятилетия до высшего органа народовластия. Значительные изменения произошли в 2022 году, когда в результате референдума народное вече получило новый конституционный статус и более широкие полномочия. В Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства – Сивец.

Треть из всего состава ВНС – субъекты гражданского общества. Его представители сегодня, 27 марта, собрались в Национальной библиотеке Беларуси. Это члены Президиума ВНС, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, депутаты местных Советов, судьи Конституционного и Верховного судов, представители общественных объединений и профессиональных союзов. На повестке – реализация конституционных полномочий Всебелорусского народного собрания.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Слушать народ и слышать народ – это наша хорошая белорусская традиция. На этом основывается все, любая ветвь власти нашей базируется на этом. Всебелорусское народное собрание – это подтверждение прямое этому. И то, как представлено гражданское общество на ВНС, тоже подтверждает тот факт, что мы опираемся на мнение столпов гражданского общества. И любой законопроект, жизненно важный, стратегический документ, который принимается в Беларуси, обсуждается с обществом.

Изначально ВНС могло иметь другое название. В архивных материалах народное вече планировали именовать Белорусским национальным конгрессом. Однако именно термин «собрание» в контексте «всебелорусского» указывает на народные истоки этого органа. В нем историческая преемственность и наша политическая суть. Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Президент задействовал народные силы. Именно тогда, учитывая традицию белорусского народа опираться на общие решения, он созвал Всебелорусское народное собрание в большом количестве представителей. И жизнь оправдала эти пожелания Президента относительно ВНС. Менялась форма ВНС, менялось количество представителей, менялся порядок избрания, но неизменными остались функции, которые оно выполняет.