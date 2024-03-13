Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС

Они одними из первых прибывают на место происшествия и оказывают психологическую помощь!
Они одними из первых прибывают на место происшествия и оказывают психологическую помощь!
Психологи МЧС часто сталкиваются с нестандартными и сложными ситуациями, и от этого их работа становится еще ценнее.
Анастасия Черкашина, заместитель начальника Центра кризисной психологической помощи РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Профессия психолога на самом деле непростая, потому что мы ежедневно сталкиваемся с человеческим горем, потерями. Особенно сложно работать на детской гибели, работать с матерями, которые потеряли своих детей, с родственниками, а также очевидцами, пострадавшими. Ну и постэкспедиционным сопровождением наших работников, потому что такие случаи не могут для человеческой жизни оставаться незамеченными.
Наталья Рудакова, инспектор-психолог Центра кризисной психологической помощи РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
На экстренных вызовах мы не знаем, с кем нам придется работать и как себя поведет человек, попавший в беду. Мы стараемся напомнить людям, что им есть еще ради кого жить. Например, ради родственников, которые остались в живых. Ну а холодную голову мы сохраняем благодаря своим навыкам. У нас работают люди с высокой стрессоустойчивостью.
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