Прямой эфир

Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС

13 марта 2024 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они одними из первых прибывают на место происшествия и оказывают психологическую помощь!

Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС-1

Психологи МЧС часто сталкиваются с нестандартными и сложными ситуациями, и от этого их работа становится еще ценнее.

Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС-4

Анастасия Черкашина, заместитель начальника Центра кризисной психологической помощи РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Профессия психолога на самом деле непростая, потому что мы ежедневно сталкиваемся с человеческим горем, потерями. Особенно сложно работать на детской гибели, работать с матерями, которые потеряли своих детей, с родственниками, а также очевидцами, пострадавшими. Ну и постэкспедиционным сопровождением наших работников, потому что такие случаи не могут для человеческой жизни оставаться незамеченными.

Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС-7

Наталья Рудакова, инспектор-психолог Центра кризисной психологической помощи РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
На экстренных вызовах мы не знаем, с кем нам придется работать и как себя поведет человек, попавший в беду. Мы стараемся напомнить людям, что им есть еще ради кого жить. Например, ради родственников, которые остались в живых. Ну а холодную голову мы сохраняем благодаря своим навыкам. У нас работают люди с высокой стрессоустойчивостью.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Эрика Лаврецкая

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей
13 марта 2024 08:12

В Беларуси продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске
13 марта 2024 07:57

Монографию о вкладе армянского народа в белорусскую культуру представили в Минске

«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС
13 марта 2024 07:35

«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС