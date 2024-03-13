Особенно сложно на детской гибели. Рассказываем, как работают психологи МЧС

Они одними из первых прибывают на место происшествия и оказывают психологическую помощь!

Психологи МЧС часто сталкиваются с нестандартными и сложными ситуациями, и от этого их работа становится еще ценнее.

Анастасия Черкашина, заместитель начальника Центра кризисной психологической помощи РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Профессия психолога на самом деле непростая, потому что мы ежедневно сталкиваемся с человеческим горем, потерями. Особенно сложно работать на детской гибели, работать с матерями, которые потеряли своих детей, с родственниками, а также очевидцами, пострадавшими. Ну и постэкспедиционным сопровождением наших работников, потому что такие случаи не могут для человеческой жизни оставаться незамеченными.