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Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го

05 августа 2022 17:45
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Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-1

В 2020 году одной из приоритетных задач органов финансовых расследований стало выявление и пресечение финансирования деструктивных процессов в стране. В приоритете работа на упреждение – поиск новых схем и каналов. На первых этапах такое финансирование осуществлялось с использованием карт-счетов белорусов, на которые переводились денежные средства, в том числе из-за границы.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
В 2020 году Комитетом государственного контроля выявлены факты финансирования с британского счета Леончика, который являлся сооснователем фондов [организации признаны экстремистскими – прим. ред.], установлены более 750 граждан Республики Беларусь, получившие более 1,5 миллиона белорусских рублей за участие в массовых беспорядках. Эти денежные средства шли на оплату штрафов, адвокатов.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-7

Еще одна из схем – ввоз в нашу страну из-за границы наличной иностранной валюты. Впоследствии эти деньги распределялись среди участников массовых беспорядков, а также для спонсорства информационных деструктивных ресурсов. Отдельным способом финансирования также проходили так называемые некоммерческие организации, иначе – НКО.

Дмитрий Дягилев:
Был такой офис по правам людей с инвалидностью. В 2020 году они переформатировались, и деньги уже шли на оплату услуг адвокатов лиц, которые принимали активное участие в незаконных массовых акциях протеста.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-10

Одним из каналов финансирования стала и криптовалюта. Несмотря на обещанную анонимность владельцам криптокошельков, к ней надо добавить приставку «псевдо», потому что работники финансовой милиции знают, как выводить на чистую воду таких дельцов. Сейчас правоохранители активно вычисляют так называемых спонсоров экстремистов.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-13

Оперативный работник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
На криптокошельки экстремистского формирования [организация признана экстремистской – прим. ред.] с конца 2020 года в различных видах криптовалют перечислены средства, в сумме превышающие 360 тысяч долларов. На криптокошельки экстремистского формирования [ресурс признан экстремистским – прим. ред.], которое в настоящее время также признано террористическим с середины 2021 года, перечислено криптовалюты в различных видах на сумму, превышающую 90 тысяч долларов.

Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го-16

Дмитрий Дягилев:
Вопросы противодействия финансирования Комитетом госконтроля во взаимодействии с иными правоохранительными органами находится на постоянном контроле, и мы можем своевременно выявлять новые схемы и каналы финансирования и очень быстро, оперативно их пресекать.

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# Акции протеста # общество # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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