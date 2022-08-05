Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го

Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

В 2020 году одной из приоритетных задач органов финансовых расследований стало выявление и пресечение финансирования деструктивных процессов в стране. В приоритете работа на упреждение – поиск новых схем и каналов. На первых этапах такое финансирование осуществлялось с использованием карт-счетов белорусов, на которые переводились денежные средства, в том числе из-за границы.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

В 2020 году Комитетом государственного контроля выявлены факты финансирования с британского счета Леончика, который являлся сооснователем фондов [организации признаны экстремистскими – прим. ред.], установлены более 750 граждан Республики Беларусь, получившие более 1,5 миллиона белорусских рублей за участие в массовых беспорядках. Эти денежные средства шли на оплату штрафов, адвокатов.

Еще одна из схем – ввоз в нашу страну из-за границы наличной иностранной валюты. Впоследствии эти деньги распределялись среди участников массовых беспорядков, а также для спонсорства информационных деструктивных ресурсов. Отдельным способом финансирования также проходили так называемые некоммерческие организации, иначе – НКО. Дмитрий Дягилев:

Был такой офис по правам людей с инвалидностью. В 2020 году они переформатировались, и деньги уже шли на оплату услуг адвокатов лиц, которые принимали активное участие в незаконных массовых акциях протеста.

Одним из каналов финансирования стала и криптовалюта. Несмотря на обещанную анонимность владельцам криптокошельков, к ней надо добавить приставку «псевдо», потому что работники финансовой милиции знают, как выводить на чистую воду таких дельцов. Сейчас правоохранители активно вычисляют так называемых спонсоров экстремистов.