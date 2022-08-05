Департамент финансовых расследований: свыше 360 тыс долларов перечислено на криптокошельки экстремистов с конца 2020-го
Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.
В 2020 году одной из приоритетных задач органов финансовых расследований стало выявление и пресечение финансирования деструктивных процессов в стране. В приоритете работа на упреждение – поиск новых схем и каналов. На первых этапах такое финансирование осуществлялось с использованием карт-счетов белорусов, на которые переводились денежные средства, в том числе из-за границы.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
В 2020 году Комитетом государственного контроля выявлены факты финансирования с британского счета Леончика, который являлся сооснователем фондов [организации признаны экстремистскими – прим. ред.], установлены более 750 граждан Республики Беларусь, получившие более 1,5 миллиона белорусских рублей за участие в массовых беспорядках. Эти денежные средства шли на оплату штрафов, адвокатов.
Еще одна из схем – ввоз в нашу страну из-за границы наличной иностранной валюты. Впоследствии эти деньги распределялись среди участников массовых беспорядков, а также для спонсорства информационных деструктивных ресурсов. Отдельным способом финансирования также проходили так называемые некоммерческие организации, иначе – НКО.
Дмитрий Дягилев:
Был такой офис по правам людей с инвалидностью. В 2020 году они переформатировались, и деньги уже шли на оплату услуг адвокатов лиц, которые принимали активное участие в незаконных массовых акциях протеста.
Одним из каналов финансирования стала и криптовалюта. Несмотря на обещанную анонимность владельцам криптокошельков, к ней надо добавить приставку «псевдо», потому что работники финансовой милиции знают, как выводить на чистую воду таких дельцов. Сейчас правоохранители активно вычисляют так называемых спонсоров экстремистов.
Оперативный работник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
На криптокошельки экстремистского формирования [организация признана экстремистской – прим. ред.] с конца 2020 года в различных видах криптовалют перечислены средства, в сумме превышающие 360 тысяч долларов. На криптокошельки экстремистского формирования [ресурс признан экстремистским – прим. ред.], которое в настоящее время также признано террористическим с середины 2021 года, перечислено криптовалюты в различных видах на сумму, превышающую 90 тысяч долларов.
Дмитрий Дягилев:
Вопросы противодействия финансирования Комитетом госконтроля во взаимодействии с иными правоохранительными органами находится на постоянном контроле, и мы можем своевременно выявлять новые схемы и каналы финансирования и очень быстро, оперативно их пресекать.
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