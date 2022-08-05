Зарплаты в конвертах. Как раскрывают «серые» схемы в Беларуси?

Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

Уклоняются от уплаты налогов и те, кто платят зарплаты своим работникам в конвертах. В борьбе с такими руководителями органами финансовых расследований выработаны дополнительные алгоритмы.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Мы непосредственно, когда выделяем факты, будь то уклонение от уплаты налогов, легализация товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем, или различные коррупционные преступления, безусловно, мы уделяем внимание и вопросу выплаты заработной платы в конвертах и наоборот.

Немаловажный инструмент борьбы – совершенствование законодательства. Комитет госконтроля инициировал ужесточение наказания за выплату заработной платы в конвертах, в результате чего в июне 2021-го введена уголовная ответственность за умышленные действия по уклонению от исполнения обязанности по перечислению подоходного налога и обязательных страховых взносов. Органы финансовых расследований уже 30 лет выявляют нарушителей. В юбилей структуры рассказываем ее историю – подробности.

Юрий Кардымон:

Стоит отметить, что уголовная ответственность наступает лишь за умышленные действия, связанные с неисполнением обязанностей по удержанию и неперечислению будь то подоходного налога или обязательных страховых взносов. И только в случае, если причиненный размер будет являться крупным. Для подоходного налога это 1 тысяча базовых величин (сейчас это 32 тысячи белорусских рублей), для обязательных страховых взносов – 2,5 тысячи базовых величин (80 тысяч белорусских рублей).

Среди других направлений этой работы в противодействии серым зарплатам – тесное взаимодействие с налоговыми органами и органами Минтруда и соцзащиты. А новшество 2021 года – с мая на сайте Комитета госконтроля заработала онлайн-панель обратной связи «Скажи нет зарплате в конверте», посредством которой можно анонимно сообщить о данных фактах. Такая разноплановая борьба дает свои плоды.

И вопрос не в количестве возбужденных уголовных дел, а в том, что предприятия и граждане начинают более осознанно и ответственно подходить к уплате налогов и страховых взносов. Ну а нечистых на руку ждет ответственность.

Одно из первых дел рассмотрели в 2021 году в бобруйском суде – фирма по изготовлению рекламной продукции выплачивала работникам заработную плату в конвертах. За четыре года более 100 работникам было выплачено серой зарплаты на общую сумму более 1 миллиона рублей.