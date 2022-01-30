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Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных

30 января 2022 17:05
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Новости Беларуси. Ускорение продовольственному прогрессу придают в том числе наши ученые. Их наработок хватает как в сельском хозяйстве, так в промышленности и здравоохранении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня, 30 января, ученые отмечают свой профессиональный праздник. Всех причастных поздравил и Президент.  

Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных-1

Совместно с научными сотрудниками из РНПЦ «Кардиология» разработан метод определения вероятности нарушений сердечного ритма.  

Железка, обладающая памятью. Белорусские ученые создали искусственный аналог клетки мозга?  

Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных-4

В условиях полной стерильности генетики белорусские ученые разработали метод тестирования, который позволяет прогнозировать течение гипертрофической кардиомиопатии – опасного сердечного заболевания, которое может привести к внезапной смерти. Это открытие уже помогает вести борьбу с «тихим убийцей» медикам РНПЦ «Кардиология» и «Мать и дитя».  

Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных-7

Наталья Чакова, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:  
И причем остановка сердца может произойти не только у пожилых людей, но и у детей, у очень юных граждан. Включая спортсменов во время соревнований.  

Донорские сердца из пластика и шаг в будущее с полупроводниками. Чего достигла белорусская наука за 100 лет?  

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