Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных

Новости Беларуси. Ускорение продовольственному прогрессу придают в том числе наши ученые. Их наработок хватает как в сельском хозяйстве, так в промышленности и здравоохранении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня, 30 января, ученые отмечают свой профессиональный праздник. Всех причастных поздравил и Президент.

Совместно с научными сотрудниками из РНПЦ «Кардиология» разработан метод определения вероятности нарушений сердечного ритма. Железка, обладающая памятью. Белорусские ученые создали искусственный аналог клетки мозга?

В условиях полной стерильности генетики белорусские ученые разработали метод тестирования, который позволяет прогнозировать течение гипертрофической кардиомиопатии – опасного сердечного заболевания, которое может привести к внезапной смерти. Это открытие уже помогает вести борьбу с «тихим убийцей» медикам РНПЦ «Кардиология» и «Мать и дитя».