Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских учёных
Новости Беларуси. Ускорение продовольственному прогрессу придают в том числе наши ученые. Их наработок хватает как в сельском хозяйстве, так в промышленности и здравоохранении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня, 30 января, ученые отмечают свой профессиональный праздник. Всех причастных поздравил и Президент.
Совместно с научными сотрудниками из РНПЦ «Кардиология» разработан метод определения вероятности нарушений сердечного ритма.
Железка, обладающая памятью. Белорусские ученые создали искусственный аналог клетки мозга?
В условиях полной стерильности генетики белорусские ученые разработали метод тестирования, который позволяет прогнозировать течение гипертрофической кардиомиопатии – опасного сердечного заболевания, которое может привести к внезапной смерти. Это открытие уже помогает вести борьбу с «тихим убийцей» медикам РНПЦ «Кардиология» и «Мать и дитя».
Наталья Чакова, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
И причем остановка сердца может произойти не только у пожилых людей, но и у детей, у очень юных граждан. Включая спортсменов во время соревнований.
Донорские сердца из пластика и шаг в будущее с полупроводниками. Чего достигла белорусская наука за 100 лет?