Донорские сердца из пластика и шаг в будущее с полупроводниками. Чего достигла белорусская наука за 100 лет?

Новости Беларуси. Ускорение продовольственному прогрессу придают в том числе наши ученые. Их наработок хватает как в сельском хозяйстве, так в промышленности и здравоохранении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня, 30 января, ученые отмечают свой профессиональный праздник. Всех причастных поздравил и Президент. А 25 января во Дворце Независимости глава государства лично встретился с лучшими умами нашей страны. Для этого есть более чем обстоятельный повод. Белорусской науке исполняется 100 лет. За какие мыслимые и немыслимые пределы удалось перешагнуть и какие открытия еще впереди? Репортаж Вероники Кудринецкой.

В День науки один главный вопрос ко всем белорусским ученым: а что вы тут затеваете? Биологи Уотсон, Крик, Моррис, Уилкинс и Франклин совершили открытие, по масштабам сравнимое с первым полетом человека в космос. Только в данном случае космос был скрыт внутри живой клетки. В середине XX века человечеству удалось заглянуть в эту микровселенную, а в XXI веке мы уже обладаем такими генетическими технологиями, которые кардинальным образом способны изменить промышленность, сельское хозяйство, современную медицину. Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских ученых.

Исследователи Института химии учат ЖК-полимер создавать сразу несколько рельефов и заставляют наноструктуры менять поверхностные свойства любых изделий и деталей. Простой пример – лист белой бумаги после определенных химических манипуляций становится гидрофобным, то есть абсолютно не боится воды.

Александр Рогачев, директор Института химии новых материалов НАН Беларуси:

Вот здесь представлены импланты, которые применяются при травме человека. И антибактериальные покрытия, которые разрабатывались и в нашем институте совместно с Гомельским государственным университетом, медицинским гомельским университетом. И вот изделие ООО «Медбиотех» мы модифицируем и придаем антибактериальные свойства.

А вот в этой лаборатории налажено производство по изготовлению полимерной ленты для 3D-печати. Сегодня из пластика можно сделать все что угодно. Даже человеческие органы. Например, из этой ленты уже завтра может получиться чье-то донорское сердце.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Институт физики имени Степанова в столице – своего рода цитадель фундаментальной науки. Здание снаружи действительно напоминает крепость. В некоторых его помещениях даже нет окон, как в бункере. Ведь именно там находится установка молекулярно-лучевой эпитаксии. Железка, обладающая памятью. Белорусские ученые создали искусственный аналог клетки мозга?

На вид как машина времени. Она и помогает ученым сделать шаг в будущее. Внутри этого уникального аппарата физики моделируют в высоком вакууме полупроводниковые устройства, в том числе транзисторы для сотовых телефонов и технологии Wi-Fi.

Евгений Луценко, заведующий отраслевой лаборатории Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

Мы подогреваем галлий, и галлий по чуть-чуть сублимирует. Мы подогреваем не настолько сильно, чтобы он испарялся, как при кипении воды. А просто чтобы с поверхности галлия начали атомы испаряться. И вот это вот испарение на подложку – это один компонент, галлий. Точно так же – алюминий.

За 100 лет белорусская наука не раз меняла прописку. С небольшого здания на Революционной до настоящего научного городка. И сегодня строение с колоннами знает не только каждый минчанин, но и гость столицы. Кстати, во время войны здание Академии наук сильно пострадало.

Главный его корпус в последние дни оккупации сгорел полностью. А в 1949 году он был восстановлен в довоенном виде под руководством Иосифа Лангбарда. В Год исторической памяти эхо войны звучит особенно громко.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы паставілі сабе задачу ў Інстытуце гісторыі, у Акадэміі навук падрыхтаваць і ў бліжэйшы час, на працягу Года гістарычнай памяці, выдаць кароткія нарысы гісторыі беларускай дзяржаўнасці. І зараз у такой кароткай даступнай форме кароткія нарысы гісторыі беларускай дзяржаўнасці павінны быць у кожнай бібліятэцы, у кожным вузе, у кожным раёне і вобласці нашай краіны.