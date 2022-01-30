Железка, обладающая памятью. Белорусские учёные создали искусственный аналог клетки мозга?

Новости Беларуси. Ускорение продовольственному прогрессу придают в том числе наши ученые. Их наработок хватает как в сельском хозяйстве, так в промышленности и здравоохранении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А сегодня, 30 января, ученые отмечают свой профессиональный праздник. Всех причастных поздравил и Президент.

Расширить границы сознания, улучшить память и узнать о себе много нового. Отныне это не эзотерика, а самая настоящая наука. Этот кусок пластика с вкраплениями металлической пыли способен открыть тайный ход в чертоги нашего разума. Авторский коллектив белорусских ученых пошел на эксперимент, используя знания на стыке двух наук – физики и физиологии. Позволяет бороться с заболеванием, вызывающим внезапную смерть. Рассказываем о новой разработке белорусских ученых.

Пока это только прототип, экспериментальный образец искусственно созданного нейрона. По структуре, как говорят сами исследователи, напоминает булку с изюмом. Наночастицы внутри полимера обладают свойством памяти. По сути, это аналог клетки человеческого мозга.

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

То, что удалось нам сделать, – относительно простое средство по реализации, которое ментализируется и которое выполняет все функции нейрона естественного.

Сфера же применения этой разработки не ограничена. Железка, обладающая памятью, по сути, способна помочь человеку перейти на следующую ступень эволюции. Донорские сердца из пластика и шаг в будущее с полупроводниками. Чего достигла белорусская наука за 100 лет?