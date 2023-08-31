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Метрович напомнил детям о правильном поведении во время ожидания поезда

31 августа 2023 13:41
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Новости Беларуси. Уже завтра 1 сентября и накануне начала нового учебного года в Минске провели традиционную акцию «День знаний в метро». На станции «Октябрьская» сотрудники подземки напомнили школьникам, как важно соблюдать правила безопасного поведения. Уже с семи лет ребенок может самостоятельно пользоваться метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метрович напомнил детям о правильном поведении во время ожидания поезда-1

О том, что бегать, прыгать по платформе и заходить за желтую линию нельзя, детям еще раз напомнил Метрович. Анимационный персонаж провел викторину с ребятами. В форме игры рассказывалось о главных правилах безопасности во время ожидания поезда. За правильные ответы дети получили полезные подарки: листовки, канцелярские принадлежности и яркие флажки.

Метрович напомнил детям о правильном поведении во время ожидания поезда-4

Стоять, мне кажется, два метра от желтой линии, не подходить близко к поезду, когда он рядом проезжает, заходить после того, как люди вышли. Это все, что я знаю.

Метрович напомнил детям о правильном поведении во время ожидания поезда-7

Читаю иногда, что написано в правилах на стенке в поезде.

Метрович напомнил детям о правильном поведении во время ожидания поезда-10

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Это не одномоментная работа. Мы в течение года проводим уроки по безопасности в школах, опять же с участием нашего Метровича. Мы замечаем каждый год, что уровень знаний детей возрастает.

Чтобы помочь юным пассажирам детальнее ознакомиться с правилами, Минский метрополитен создает анимационные ролики на различные темы. За два года мультфильмы уже набрали почти полмиллиона просмотров.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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