Какие правила безопасности надо напомнить ребёнку перед учебным годом? Ответили эксперты

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Вот-вот прозвенит первый звонок, в этой суете многие забывают про детскую безопасность. Чтобы избежать плачевных ситуаций, обратимся к экспертам. Поток автомобилей из года в год увеличивается, соответственно, растет и число ДТП. Перед началом учебного года будет не лишним напомнить своему ребенку о правилах безопасности на дороге.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУГАИ МВД:

В связи с началом учебного года до 5 сентября ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Профилактические мероприятия призваны прежде всего привлечь всеобщее внимание к проблеме безопасности детей на дороге. Ну и конечно же, повысить бдительность родителей и ответственность водителей. В данное время водители должны передвигаться с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. Это сделано для привлечения внимания маленьких пешеходов и велосипедистов к движущемуся транспорту. Анна Банадык:

Наиболее остро стоит сейчас проблема безопасности во дворах. Очень важно водителям двигаться с минимальной скоростью, потому что из-за любого автомобиля, мусорного бака, дерева на дороге может появиться ребенок. И родителям нужно напомнить маленьким пешеходам, что бордюр – конец пешеходной зоны. Если есть любое препятствие, ограничивающее видимость, важно выглянуть, посмотреть по сторонам, и если нет движущихся транспортных средств, тогда спокойно переходить дорогу.

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним за ситуацией на дороге, объясняйте, что происходит с транспортом и пешеходами. Анна Банадык:

Велосипедистам разрешено не спешиваться. Но при этом велосипедист должен заранее снизить скорость, убедиться в безопасности, только после этого пересекать проезжую часть по велопереезду со скоростью идущего шагом пешехода. То же самое касается людей, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Еще одна опасность поджидает детей дома. Напомните своему ребенку, что спички – это не игрушка.