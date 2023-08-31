Белорусские военные пройдут подготовку в России

Новости Беларуси. Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдут подготовку в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные активно перенимают опыт своих коллег. И вот очередной шаг. В течение месяца гвардейцы проведут тренировки совместно с инструкторами Союзного государства.

Денис Кудрявцев, заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Большая часть солдат и сержантов – это военнослужащие контрактной службы. Что позволит приобретенный опыт, знания и навыки в последующем передать военнослужащим нового пополнения.

Программа боевой подготовки белорусских сил спецопераций постоянно пересматривается. В нее вносятся новые элементы, в том числе с учетом украинских событий.