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Белорусские военные пройдут подготовку в России

31 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси. Военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдут подготовку в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Белорусские военные активно перенимают опыт своих коллег. И вот очередной шаг. В течение месяца гвардейцы проведут тренировки совместно с инструкторами Союзного государства.

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Денис Кудрявцев, заместитель командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Большая часть солдат и сержантов – это военнослужащие контрактной службы. Что позволит приобретенный опыт, знания и навыки в последующем передать военнослужащим нового пополнения.

Программа боевой подготовки белорусских сил спецопераций постоянно пересматривается. В нее вносятся новые элементы, в том числе с учетом украинских событий.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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