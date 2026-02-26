Заложники «большой воды»: белорусские регионы готовятся к паводку

Как известно, кто предупрежден, тот вооружен, поэтому прогнозы о месте возможных паводков важны. Но не меньшую роль играет и системная работа по уменьшению возможных рисков от стихии. Специалисты стараются преградить путь большой воде, основываясь на опыте прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз заложниками «большой воды» жители поселков Поляна, Ченки и деревни Севруки становились в 2023-м. Тогда подтопило не только частный сектор, но и дворы многоэтажек. К решению проблемы подошли кардинально. При государственной поддержке в районе строят защитную дамбу. Паводки могут затронуть 159 населенных пунктов в 60 районах Беларуси.

Андрей Краснобаев, заместитель директора по производству управления капитального строительства Гомельского района:

Строительство объекта начато в июле 2024 года. В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 90%. Объект состоит из нескольких основных элементов. Дамба, протяженность которой составляет 3,7 километра, насосная станция. Строительная готовность насосной станции составляет 97 %.

Высота насыпи варьируется от 6 до 8 метров. На нее ушло более 500 тысяч кубометров песка. По масштабу объект – один из крупнейших в области. Возводить барьер против паводка стали и в самом Гомеле, вокруг микрорайона Монастырек. Он защитит около 115 гектаров частных подворий. А пока идет строительство, хозяева продолжают готовиться к разливу реки по старинке.

Я в прошлом году дрова в хату все позаносила. Коты на крыше жили.

Поднимаем всю мебель, собираем вещи. Ну и сами на лодку – поплыли к маме. У мамы выше, мы там и живем.

Здесь лодка у меня прицеплена. А вот здесь одна ступенечка только не в воде. Вот так мы живем и так плаваем.