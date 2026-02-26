В Европе началась новая волна фермерских протестов против союза с МЕРКОСУР

В Европе новая волна фермерских протестов, на этот раз эпицентром стал Мадрид. Испанские аграрии вывели на улицы столицы несколько сотен тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонны двинулись к зданию Минсельхоза. Профсоюзы заявляют, что под угрозой продовольственная безопасность страны.