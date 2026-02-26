В Европе началась новая волна фермерских протестов против союза с МЕРКОСУР
В Европе новая волна фермерских протестов, на этот раз эпицентром стал Мадрид. Испанские аграрии вывели на улицы столицы несколько сотен тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонны двинулись к зданию Минсельхоза. Профсоюзы заявляют, что под угрозой продовольственная безопасность страны.
Причина, как и прежде, торговая сделка Евросоюза с МЕРКОСУР, куда входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Соглашение с блоком страны ЕС подписали 17 января в столице Парагвая после 25 лет переговоров. Юридическая судьба соглашения пока под вопросом, 21 января Европарламент передал документ на проверку в Суд Евросоюза, что может затянуть ратификацию на месяцы.
Но аграриев это не успокаивает. Фермеры опасаются, что европейский рынок заполонит дешевая продукция, не соответствующая стандартам ЕС. По словам протестующих, товары из Южной Америки не имеют тех же гарантий качества, что скажется не только на доходах производителей, но и на здоровье потребителей.
Вместо жестких блокировок мы устроили дегустацию мадридского рагу из местных продуктов. Такой перформанс призван показать горожанам разницу между европейским качеством и латиноамериканским импортом.
Бюджет общей сельскохозяйственной политики могут сократить на 22 % в период с 2028 по 2034 год. Для Испании это обернется потерями более 100 миллиардов евро. При этом затраты на топливо, удобрения и технику только растут.