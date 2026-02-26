В Женеве возобновились консультации в рамках третьего раунда непрямых переговоров между Ираном и США
Один из самых горячих мировых вопросов на сегодня – в каком русле будет развиваться ситуация вокруг Ирана? Именно поэтому внимание всех СМИ 26 февраля приковано к Женеве. Здесь возобновились консультации в рамках третьего раунда переговоров между Ираном и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговорный процесс идет при посредничестве Омана, который многие годы выступает главным каналом связи между Тегераном и Вашингтоном. Стороны пытаются выйти из многолетнего тупика по ядерной программе Ирана. Вашингтон, европейские столицы и Израиль уверены, что Тегеран нацелен на создание ядерного оружия. Иран это категорически отвергает.
В этот раз иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую спецпосланник Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. К техническому участию подключился и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Позиции сторон, как и прежде, расходятся кардинально. Вашингтон настаивает на полном прекращении обогащения урана в Иране и его вывоза за пределы страны. США также требуют решить вопрос с баллистическими ракетами.
Марко Рубио, госсекретарь США:
У Ирана очень большое количество баллистических ракет, особенно малых дальнобойных, которые угрожают США, нашим базам в регионе и нашим партнерам.
Тегеран это отрицает и заявляет, что не собирается выполнять условия США. При этом Иран демонстрирует гибкость. По данным арабских дипломатов, исламская республика готова снизить обогащение с 60 % до 3 %. Именно столько необходимо для создания мирного атома согласно нормам МАГАТЭ.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
Мы согласились не иметь ядерное оружие, но одновременно имеем полное право использовать ядерные технологии в мирных целях и хотим реализовывать это право. Если есть какие-либо опасения, мы готовы ответить. Так мы можем укрепить доверие к нашей ядерной программе, а взамен ожидаем отмены санкций.
Напомним, сейчас к берегам Ирана стянуты две авианосные ударные группы ВМС США. Пентагон сосредоточил вокруг Исламской Республики треть своего флота и 150 самолетов. Иран в ответ на эскалацию пригрозил блокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти.
В случае атаки Тегеран также обещает ответить по американским базам на Ближнем Востоке. Ранее Трамп дал Ирану 15 дней на заключение сделки с США. В противном случае может последовать удар. Хотя, глава Белого дома заявил накануне, что предпочитает дипломатическое решение.