В Женеве возобновились консультации в рамках третьего раунда непрямых переговоров между Ираном и США

Один из самых горячих мировых вопросов на сегодня – в каком русле будет развиваться ситуация вокруг Ирана? Именно поэтому внимание всех СМИ 26 февраля приковано к Женеве. Здесь возобновились консультации в рамках третьего раунда переговоров между Ираном и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговорный процесс идет при посредничестве Омана, который многие годы выступает главным каналом связи между Тегераном и Вашингтоном. Стороны пытаются выйти из многолетнего тупика по ядерной программе Ирана. Вашингтон, европейские столицы и Израиль уверены, что Тегеран нацелен на создание ядерного оружия. Иран это категорически отвергает. В этот раз иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую спецпосланник Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. К техническому участию подключился и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Позиции сторон, как и прежде, расходятся кардинально. Вашингтон настаивает на полном прекращении обогащения урана в Иране и его вывоза за пределы страны. США также требуют решить вопрос с баллистическими ракетами.

Марко Рубио, госсекретарь США:

У Ирана очень большое количество баллистических ракет, особенно малых дальнобойных, которые угрожают США, нашим базам в регионе и нашим партнерам. Тегеран это отрицает и заявляет, что не собирается выполнять условия США. При этом Иран демонстрирует гибкость. По данным арабских дипломатов, исламская республика готова снизить обогащение с 60 % до 3 %. Именно столько необходимо для создания мирного атома согласно нормам МАГАТЭ.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Мы согласились не иметь ядерное оружие, но одновременно имеем полное право использовать ядерные технологии в мирных целях и хотим реализовывать это право. Если есть какие-либо опасения, мы готовы ответить. Так мы можем укрепить доверие к нашей ядерной программе, а взамен ожидаем отмены санкций.